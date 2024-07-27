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تكنولوجيا وعلوم

جديد شركة مايكروسوفت.. إتاحة الذكاء الاصطناعي داخل محرك البحث Bing

Lebanon 24
27-07-2024 | 01:00
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قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق تحديث جديد لمحرك البحث Bing، يهدف إلى تحسين أدائه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بإتاحة إجابات عن استفسارات المستخدم في صورة ملخص، مع الحفاظ على تقديم النتائج التقليدية على الجانب الأيمن من شاشة نتائج البحث.
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التحديث الجديد سيظهر للمستخدمين في عدد محدود من عمليات البحث في تجربة أولية، ولم توضح الشركة نيتها بشأن توسيع نطاق وصولها لعموم المستخدمين.

التصميم الجديد لـ Bing

في التصميم الجديد، عندما يقوم المستخدم بإجراء عملية بحث باستخدام Bing، فإنه ينشئ ملخصات نصية مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تتناول جوانب مختلفة من الاستفسار، لتقديم زوايا متنوعة عن الموضوع.

وتجمع التجربة الجديدة بين تقديم إجابة على استفسارات المستخدم في صورة نتائج البحث التقليدية والتي تظهر في مساحة رأسية في جانب الشاشة الأيمن، مع عرض ملخص نصي مطول يحتل النصيب الأكبر من الشاشة، وتم إنشاؤه عبر نماذج اللغة الكبيرة، والصغيرة (LLMs، وSLMs).

وأوضحت مايكروسوفت أن الملخص النصي يعتمد على استعراض نماذج الشركة الذكية لملايين المصادر من المعلومات، وتقديم المحتوى مدعومة بمصادرها أسفلها، بحيث كل زاوية من الموضوع تظهر في مشاحة مستقلة داخل شاشة عرض الإجابة على استفسار المستخدم من عملية البحث.

وحرصت مايكروسوفت على تعزيز الملخص النصي، بأشكال بيانية متنوعة بين مقاطع الفيديو، والرسوم البيانية المتعلقة بالموضوع.

الذكاء الاصطناعي وعمليات البحث
وأكدت مايكروسوفت أنها تدرس بعناية، تأثير تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية البحث، على حركة مرور مستخدمي الويب إلى المواقع، مشيرة إلى أن البيانات الأولية تؤكد أن التصميم الجديد يحافظ على عدد النقرات إلى المواقع، ويدعم بيئة ويب صحية.

يذكر أن غوغل لديها ميزة مشابهة تسمى "AI Overviews"، وتعرض ملخصات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، في الجزء العلوي من صفحة النتائج. (الشرق)


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