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تكنولوجيا وعلوم

توهج شمسي شديد القوة.. ما رصده العلماء خطير!

Lebanon 24
29-07-2024 | 05:26
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أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو عن رصد توهج شمسي شديد القوة، حصل اليوم الاثنين.

وجاء في تقرير صادر عن المعهد:"يوم الاثنين 29 يوليو الجاري، وفي تمام الساعة 05:37 بتوقيت موسكو، تم رصد توهج شمسي من المستوى X1.5 في منطقة البقع الشمسية 3764 (S05W04)، واستمر التوهج لمدة 10 دقائق".
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وأشار التقرير إلى أن التوهج الذي رصد اليوم هو ثالث توهج شمسي شديد القوة من المستوى "X" يتم رصده على الشمس هذا الشهر، ففي 14 تموز الجاري تم رصد توهج من المستوى X1.2، كما رصد توهج من المستوى X1.9 في 16 يوليو الجاري أيضا.

والأسبوع الماضي رصد العلماء في المعهد أيضا عدة توهجات شمسية من المستوى M، وأشاروا إلى أن توهجين تسببا بتعطيل بعض خدمات الاتصالات اللاسلكية ذات التردد العالي على الأرض.

وتقسم التوهجات الشمسية إلى 5 فئات حسب شدة الأشعة السينية التي تنبعث منها وتصنف من الأخف إلى الأقوى: A وB وC وM وX، وقد ينجم عن هذه التوهجات عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.
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