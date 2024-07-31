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تكنولوجيا وعلوم
"Nothing" تُطلق هاتفها الجديد.. هذا ما كشفته عن دقة الكاميرا
Lebanon 24
31-07-2024
|
14:39
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كشفت "Nothing" النقاب اليوم عن إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة "Nothing Phone (2a) Plus" الذي يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميغا بيكسل.
يتميز هاتف "Nothing Phone (2a) Plus" بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، كما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 50 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.
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وينطلق "Phone (2a) Plus" باثنان من الإختيارات في الألوان هما الرمادي والأسود،
ويتوفر هاتف "Nothing Phone (2a) Plus" بسعر يبدأ من 399 دولار أميركي للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيغا بايت رام وسعة 256 جيغا بايت، وتتوسع الشركة بإطلاق الهاتف في أسواق أكثر بدءاً من شهر أيلول. (التقنية بلا حدود)
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