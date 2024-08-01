ميزة مهمة تظهر في متصفح Chrome.. ما هي؟ (فيديو)

بدأت غوغل باختبار ميزة تسهل عمليات البحث عن طريق الصور في متصفح Chrome المخصص للحواسب، وفق ما ذكرته مواقع مهتمة بشؤون التقنية.



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن غوغل بدأت باختبار ميزة Circle to Search في النسخ الاختبارية لمتصفحها ChromeOS 12 ونسخ Chrome 128 المخصصة للحواسب التي تعمل بأنظمة ويندوز وmacOS.

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ظهرت هذه الميزة بداية في هواتف Samsung Galaxy S24 وGoogle Pixel 8 الرائدة، ومن خلالها يمكن رسم دائرة حول أي صورة تظهر على شاشة الهاتف، ليقوم الجهاز بالبحث عن العناصر الموجودة ضمن الدائرة من خلال الإنترنت، ويعطي المستخدم معلومات مفصلة عنها.



ولتشغيل هذه الميزة في نسخ ChromeOS الاختبارية يجب الضغط على خيار "Google Lens" في شريط العناوين في المتصفح، أما في متصفح Chrome المخصص لأنظمة ويندوز وmacOS فستظهر هذه الميزة في قائمة الخيارات في المتصفح. (روسيا اليوم)