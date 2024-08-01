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تكنولوجيا وعلوم
هذه مزايا خرائط غوغل وتطبيق Waze الجديدة
Lebanon 24
01-08-2024
|
23:00
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أعلنت غوغل عن بعض التحسينات مع مجموعة من الميزات الجديدة للخرائط وWaze، أحد الأشياء التي تجدها أكثر إثارة هو الإرشادات الإضافية حول دخول المباني وأماكن ركن السيارات.
وفي الأسابيع المقبلة، سيبدأ تطبيق الخرائط في إضاءة الوجهة والمدخل إليها عند اقترابك، وتعمل جوجل أيضًا على تسهيل الإبلاغ عن الحوادث أثناء استخدام الخرائط، مما يزيد من حجم هذه الرموز حتى تتمكن من المشاركة بسرعة وأمان أثناء التنقل ، ويمكنك أيضًا الضغط لتأكيد الحادث الذي تم الإبلاغ عنه مسبقًا بعد الاقتراب منه.
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ويحصل Waze على ثلاثة تحديثات، بما في ذلك تنبيهات الكاميرا الجديدة، والآن، سيكون بإمكان Waze تنبيهك في حالة اقتراب الكاميرا وإخبارك بما تراقبه، سواء كان ذلك السرعة أو أحزمة الأمان أو الاستخدام الدقيق لحارة مرافقي السيارات.
وسيُعلمك Waze أيضًا إذا كان هناك حدث مروري قريب أو قريب من أحد المواقع المميزة بنجمة، ويمكنك بعد ذلك إرسال تنبيه إلى صديق أو أحد أفراد العائلة.
ويتم طرح كلا هذين التحديثين الآن على نظامي التشغيل iOS وAndroid، وتتمثل ميزة تحديثات Waze في القدرة على الحصول على إرشادات التنقل حتى عندما يكون هاتفك مقفلاً ، وسيتم إطلاق هذه الميزة عالميًا على Android قريبًا، بينما ستصل إلى iOS في الخريف. (اليوم السابع)
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