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تكنولوجيا وعلوم
صورة مسربة تكشف عن إصدارات iPhone 16 القادمة من أبل
Lebanon 24
02-08-2024
|
04:00
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كشفت تسريبات جديدة عن تصميم هواتف "آيفون 16" الجديدة من شركة "آبل" الأميركية، التي يتوقع إصدارها خلال أوائل أيلول المقبل، إذ ستأتي بألوان متنوعة.
ونشر مدون عبر منصة "إكس" اعتاد تسريب أخبار شركة "آبل" صورا حصرية تظهر الهواتف الأربعة الجديدة بتصميمها الجديد وعناصرها وميزاتها.
والنماذج التي نشرها المدون، سوني ديكسون، هي عينات "وهمية" لتصميم هواتف آيفون 16، تُستخدم بشكل عام لتصوير المنتج والسماح للشركات المصنعة للإكسسوارات الخارجية باختبار ملاءمة منتجاتها والتحقق من وظائفها على التصاميم النهائية التي تقدمها "آبل".
وتظهر التسريبات أن هواتف "آيفون 16 برو" الجديدة، ستتوفر بثلاثة ألوان، ويمكن وصفها بأنها مطابقة للألوان التي كانت موجودة العام الماضي وهي الأبيض التيتانيوم والأسود التيتانيوم والتيتانيوم الطبيعي.
فيما تتضمن ألوان" آيفون 16" الأبيض والأسود والوردي والأزرق والأخضر.
وإلى جانب الألوان الثلاثة التي عرضها ديكسون في النماذج المسربة، هناك خيار رابع محتمل لـ "آيفون 16 برو"، إذ أفاد موقع "MacRumors" المتخصص بأخبار التكنولوجيا، بوجود لون برونزي لطراز "16 برو" و"16 برو ماكس" من هذه الهواتف الذكية.
ووفق المجلة، من المقرر أن تتضمن هواتف آيفون الجديدة، تحديثا لعدسة الكاميرا، ليتمكن المستخدمون من التقاط مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد تتناسب مع نظام "visionOS" الخاصة بسماعات الرأس "Vision Pro" من "آبل".
وتظهر التسريبات زر التقاط جديد للصور والفيديوهات على جانب "آيفون 16" و"آيفون 16 برو"، وهو زر الإجراء القابل للبرمجة الذي ظهر لأول مرة في "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" العام الماضي.
وما لم يظهر في هذه الصور هو النظام الجديد الذي سيتم تضمينه مع هواتف آيفون "iOS 18"، والذي يتضمن أولى ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق "فوربس".
تستعد شركة آبل الأميركية لتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي على مختلف أجهزتها هذا العام، حسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
من جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن "آبل" تحاول اللحاق بمنافسيها في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، حيث كشفت عن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة "آبل إنتلغينس" في يونيو التي يأمل المستثمرون أن تشجع المستخدمين على ترقية هواتف آيفون الخاصة بهم. (الحرة)
pic.twitter.com/0vlSFnwzR4
— Sonny Dickson (@SonnyDickson)
July 31, 2024
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