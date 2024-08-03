Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أميركا تقاضي "تيك توك".. إليكم السبب

Lebanon 24
03-08-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1229813-638582545719533231.jpg
Doc-P-1229813-638582545719533231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، برفع دعوى قضائية اتهمت فيها منصة تيك توك، والشركة المالكة لها "بايت دانس"، بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي.

وذكرت الحكومة أن منصة تيك توك، انتهكت متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين، لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاماً.
Advertisement

والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف "تيك توك"، والشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية، وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بالأميركيين.

وجاء في نص الدعوى التي انضمت إليها لجنة التجارة الاتحادية، أن الهدف منها هو وضع حد "لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال، ترتكبها تيك توك على نطاق هائل".

بيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة
وقبل أيام، طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة "بايت دانس"، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025، أو مواجهة حظر.

وقالت الوزارة، في الطلب، إن خضوع منصة تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.

وأضافت الوزارة: "التهديد الخطير للأمن القومي الذي تشكله تيك توك حقيقي.. يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى".

وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك، وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سَنّ القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
تيك توك ترد

ونشرت منصة "تيك توك" على "إكس" رداً على وزارة العدل، جاء فيه: "لم تقدّم الحكومة أبداً دليلاً على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونجرس هذا القانون غير الدستوري، واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".

كما قدمت الحكومة الأميركية وثيقة سرية إلى المحكمة توضح بالتفصيل مخاوف أمنية إضافية بشأن ملكية ByteDance لمنصة TikTok ، بالإضافة إلى بيانات أوسع من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل.

ودأبت المنصة على نفْي أنها تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين، أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.(الشرق)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2024-08-03
03:16 | 2024-08-03
03:00 | 2024-08-03
23:00 | 2024-08-02
16:00 | 2024-08-02
14:00 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24