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تكنولوجيا وعلوم
في روسيا.. تطوير برمجيات جديدة للأجهزة الإلكترونية إليكم التفاصيل
Lebanon 24
03-08-2024
|
04:00
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قالت جامعة تومسك الحكومية في روسيا ان الخبراء فيها يعملون على مشروع لتطوير برمجيات جديدة مخصصة لأنظمة تبريد المعالجات والأجهزة الإلكترونية.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:" نظرا للزيادة المستمرة في أداء المعالجات المركزية والإلكترونيات الأخرى، أصبحت هذه الإلكترونيات تحتاج لأنظمة تبريد خاصة، فإذا لم يتم تخفيض حرارتها أثناء عملها ستتعرض لمشكلات في الأداء أو قد تتوقف عن العمل كليا، لذا يعمل العلماء في جامعتنا على تطوير برمجيات جديدة لأنظمة تبريد الإلكترونيات".
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وأضاف البيان: "البرمجيات الجديدة سيطورها علماء من كلية الميكانيك والرياضيات في جامعتنا، في إطار منحة مقدمة من جمعية العلوم الروسية، وفي إطار المشروع سيتم أيضا تطوير خوارزميات برمجية لعمل أنوية المعالجات التي تعالج الفيديوهات والرسوميات. كل هذه البرمجيات ستساعد على تسريع عمليات معالجة البيانات، وستكون خطوة لإنشاء حزم برمجيات خاصة بروسيا".
وحول الموضوع قال الأستاذ المساعد في قسم علوم الميكانيك النظرية في الجامعة، نيكيتا غيبانوف: "البرمجيات الجديدة ستستخدم مع العديد من الإلكترونيات التي توجد فيها عناصر ترتفع حرارتها أثناء الاستخدام، مثل الهواتف والحواسب وأجهزة الراوتر وأجهزة بث الإشارات اللاسلكية وغيرها، أي أنها ستستخدم في العديد من الإلكترونيات الحديثة".(روسيا اليوم)
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