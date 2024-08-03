خطوات سهلة.. هكذا تحول الهاتف القديم إلى كاميرا مراقبة

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ومن أجل تحويل الهاتف إلى كاميرا مراقبة، يوجد طريقة تعد واحدة من أرخص الطرق، إذ يمكن الاستفادة من الهاتف لمراقبة غرفة الطفل أو المنزل أو أحد الأقارب المسنين أو حتى الحديقة، ولكن ينبغي قبل البدء في هذه الخطوات، مسح أي بيانات شخصية من الهاتف قبل تحويله إلى كاميرا.وللبدء، ستحتاج إلى اختيار تطبيق كاميرا أمان يوفر ميزات مثل البث المحلي، والسحابي، وتخزين اللقطات محليًّا أو عن بُعد، واكتشاف الحركة والتنبيهات.وبمجرد إعدادك للتطبيق، ستتمكن من مراقبة مساحة معيشتك والتحكم في كاميرا الأمان الخاصة بك من أي مكان، مباشرة من هاتفك الجديد.في هذا السياق، يعد تطبيق Alfred أحد أفضل الخيارات لإعداد هاتفك ليكون كاميرا أمان، وهو تطبيق مجاني يمنحك عرضًا عن بُعد للبث المباشر واكتشاف الحركة مع التنبيهات والتخزين السحابي المجاني، وبث صوتي ثنائي الاتجاه، واستخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية، ويدعم تطبيق Alfred الرؤية الليلية والتعرف على الأشخاص والمزيد.ولفتح قفل ميزات إضافية، مثل العرض والتسجيل بدقة أعلى وإمكانيات التكبير وإزالة الإعلانات والتخزين السحابي مدة 30 يومًا، يمكنك الترقية إلى Alfred Premium.ويمكن أيضًا تنزيل Alfred على جهازك اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي إذا كنت تفضل المراقبة من هناك.. فقط تأكد من أن التطبيق موجود على كلا الجهازين، وأنشئ حسابًا وسجل الدخول في التطبيق على الجهاز القديم والجديد، ومن إعداد التطبيق تأكد أن يكون الجهاز القديم في وضع الكاميرا.من هاتفك الجديد، يمكنك تغيير بعض الإعدادات، مثل تشغيل الإشعارات أو إيقاف تشغيلها، وتعيين اسم الكاميرا أو المشاهد، وإضافة أشخاص آخرين إلى دائرة الثقة ومنحهم حق الوصول إلى موجزات الفيديو الخاصة بك، وإزالة الكاميرا، والتحقق من عدد المرات التي انقطع فيها اتصال الكاميرا، وتعيين حساسية اكتشاف الحركة وتمكين فلتر الإضاءة المنخفضة على الكاميرات.إلى جانب تطبيق Alfred يوجد كثير من التطبيقات الأخرى التي يمكنك تجربتها والتي يمكنها أن تمنح هاتفك القديم ترقية إلى كاميرا الأمان وهذه أبرزها:- Faceter هو تطبيق مراقبة يوفر إعدادًا سريعًا وتخزينًا سحابيًّا للهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل أبل وأندرويد.- EpocCam هو تطبيق كاميرا سريع للغاية طُوِّر لمنشئي المحتوى، ولكن يمكنه أن يخدم مجموعة متنوعة من الأغراض. صُمِّم حاليًّا فقط لأجهزة آيفون.بعد تشغيل البث، ستحتاج إلى إعداد الكاميرا وتحديد موضعها، وقد ترغب في تركيزها على نقطة الدخول الرئيسة إلى منزلك، أو الفناء الخلفي، أو المكان الذي تخزن فيه الأشياء الثمينة أو نقطة تعتقد أنها قد تكون معرضة للخطر بشكل خاص.يمكنك أيضًا وضعها بوصفها جهاز مراقبة للأطفال، كذلك يمكنك إعداد كاميرات متعددة من عدة هواتف قديمة لتوسيع التغطية.ولتثبيت الكاميرا، يمكن استخدام حامل ثلاثي القوائم صغير للهاتف الذكي أو حامل السيارة للهاتف، وإذا كنت تبحث عن كاميرا ذات مجال رؤية واسع، ففكر في شراء عدسة واسعة الزاوية لهاتفك، وهو شيء يمكن شراؤه مقابل بضعة دولارات عبر الإنترنت.وتذكر أن بث الفيديو يتطلب كثيرًا من الطاقة، وسيكون الهاتف قيد التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولمنع بطارية الهاتف من النفاذ في الساعات القليلة الأولى، ستحتاج إلى وضعه بالقرب من مصدر طاقة.