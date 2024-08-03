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تكنولوجيا وعلوم
علامات تدلّ على تعرضك لهجوم إلكترونيّ.. إكتشفها الآن!
Lebanon 24
03-08-2024
|
23:00
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يحذر خبراء الأمن السيبراني من علامات قد تشير إلى استهدافك في هجوم إلكتروني، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة بعدد تلك الهجمات عالميا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح لوك ستيفنسون، أخصائي الأمن السيبراني، أن الهجمات تؤثر ليس فقط على الشركات، بل على الأفراد أيضًا.
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وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هناك 6 علامات قد تدل على تعرض بياناتك للاختراق، وهي على النحو التالي:
نشاط غريب على الكمبيوتر المحمول
قد يشير ظهور حركات عشوائية للفأرة أو إشارات غير متوقعة على الشاشة إلى سيطرة المتسللين عن بعد.
تطبيقات غير عادية على الهاتف
انتبه لأي تطبيقات غير معروفة أو مشبوهة على هاتفك، خاصة إذا كانت تستمر في الظهور رغم محاولتك إغلاقها.
رسائل غريبة من أصدقائك
إذا تلقيت رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني تبدو مشبوهة، أو تطلب المساعدة، فقد يكون متسللون قد استولوا على حساباتك لبعث رسائل تصيد.
زيادة في حالات فشل تسجيل الدخول
إذا لاحظت زيادة مفاجئة في فشل تسجيل الدخول، فقد يكون هذا مؤشرًا على محاولة اختراق حسابك.
إعادة توجيه عمليات البحث
إذا كنت تُوجه إلى مواقع غير متوقعة في أثناء البحث على الإنترنت، فقد يكون جهازك مصابًا ببرنامج خبيث يعيد توجيهك إلى مواقع ضارة.
(إرم نيوز)
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