Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علامات تدلّ على تعرضك لهجوم إلكترونيّ.. إكتشفها الآن!

Lebanon 24
03-08-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1229996-638583043708691961.jpg
Doc-P-1229996-638583043708691961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحذر خبراء الأمن السيبراني من علامات قد تشير إلى استهدافك في هجوم إلكتروني، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة بعدد تلك الهجمات عالميا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح لوك ستيفنسون، أخصائي الأمن السيبراني، أن الهجمات  تؤثر ليس فقط على الشركات، بل على الأفراد أيضًا.
Advertisement

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية،  فإن هناك 6 علامات قد تدل على تعرض بياناتك للاختراق، وهي على النحو التالي:

نشاط غريب على الكمبيوتر المحمول

قد يشير ظهور حركات عشوائية للفأرة أو إشارات غير متوقعة على الشاشة إلى سيطرة المتسللين عن بعد. 

تطبيقات غير عادية على الهاتف

انتبه لأي تطبيقات غير معروفة أو مشبوهة على هاتفك، خاصة إذا كانت تستمر في الظهور رغم محاولتك إغلاقها.

رسائل غريبة من أصدقائك

إذا تلقيت رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني تبدو مشبوهة، أو تطلب المساعدة، فقد يكون متسللون قد استولوا على حساباتك لبعث رسائل تصيد.

زيادة في حالات فشل تسجيل الدخول

إذا لاحظت زيادة مفاجئة في فشل تسجيل الدخول، فقد يكون هذا مؤشرًا على محاولة اختراق حسابك.

إعادة توجيه عمليات البحث

إذا كنت تُوجه إلى مواقع غير متوقعة في أثناء البحث على الإنترنت، فقد يكون جهازك مصابًا ببرنامج خبيث يعيد توجيهك إلى مواقع ضارة. (إرم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2024-08-04
16:00 | 2024-08-03
14:00 | 2024-08-03
07:05 | 2024-08-03
04:00 | 2024-08-03
03:16 | 2024-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24