علامات تدلّ على تعرضك لهجوم إلكترونيّ.. إكتشفها الآن!

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وأوضح لوك ستيفنسون، أخصائي الأمن السيبراني، أن الهجمات تؤثر ليس فقط على الشركات، بل على الأفراد أيضًا.وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هناك 6 علامات قد تدل على تعرض بياناتك للاختراق، وهي على النحو التالي:قد يشير ظهور حركات عشوائية للفأرة أو إشارات غير متوقعة على الشاشة إلى سيطرة المتسللين عن بعد.انتبه لأي تطبيقات غير معروفة أو مشبوهة على هاتفك، خاصة إذا كانت تستمر في الظهور رغم محاولتك إغلاقها.إذا تلقيت رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني تبدو مشبوهة، أو تطلب المساعدة، فقد يكون متسللون قد استولوا على حساباتك لبعث رسائل تصيد.إذا لاحظت زيادة مفاجئة في فشل تسجيل الدخول، فقد يكون هذا مؤشرًا على محاولة اختراق حسابك.إذا كنت تُوجه إلى مواقع غير متوقعة في أثناء البحث على الإنترنت، فقد يكون جهازك مصابًا ببرنامج خبيث يعيد توجيهك إلى مواقع ضارة.