بأبسط الطّرق.. هكذا ترفع كفاءة التخزين على حاسوبك!

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لكن إدارة السعة المتاحة بكفاءة، ستساعدك في الحصول على المزيد من قدرة التخزين على محركات الأقراص لديك.ويتضمن ذلك إفراغ أي مجلدات وصور وفيديوهات لا تحتاجها، وإزالة التطبيقات أو الألعاب غير المرغوب فيها، والاستفادة من محرك خارجي أو حاوية تخزين متصلة بالسحابة والترقية إلى أقراص SSD للحصول على أداء أفضل.عند حذف الملفات، يتم نقلها إلى ما يُعرف باسم سلة المهملات ويوفر ذلك فترة مؤقتة بين إزالة ملف من مجلد داخل نظام التشغيل والحذف الدائم.إنها نافذة لاستعادة أي ملفات محذوفة عن طريق الخطأ، وتجنب فقدان البيانات، والحماية من الإزالة غير المرغوب فيها.لكنها في المقابل تشغل مساحة على الجهاز، لأن الملفات لم يتم حذفها بعد من محرك أقراص التخزين. وما لم يتم مسح سلة المهملات هذه فستظل جميع الملفات المحذوفة بداخلها وتشغل مساحة على الجهاز.لذلك، اجعل من عادتك المنتظمة مسح سلة المهملات كل أسبوعين، يساعد هذا في تحرير مساحة على محركات الأقراص الخاصة بك ويحافظ على كل شيء أنيقًا ومرتبًا.تعد ألعاب الكمبيوتر ضخمة وتستمر في النمو مع استخدام مواد ذات دقة أعلى، بالإضافة إلى تقنيات جديدة أخرى لرفع المرئيات إلى مستويات جديدة.وعلى الرغم من أن هذا يبدو رائعًا عند اللعب، بيد أنه ليس مثالياً عندما يكون لديك عدد لا يحصى من الألعاب المثبتة، فبعضها يتطلب 40 غيغابايت من المساحة إن لم يكن أكثر.فإذا كنت لا تستخدم ألعاباً معينة ولم تلعبها لبعض الوقت، فمن الأفضل حذفها من جهازك.وسيؤدي هذا إلى تحرير مساحة قيمة للبيانات الأخرى، بما في ذلك الألعاب التي قد تلعبها بشكل متكرر.يمكن أن يكون التخزين الخارجي ترقية لا تقدر بثمن إذا كنت تعاني من نقص في التخزين الداخلي وتحتاج فقط إلى مكان لحفظ المستندات والنسخ الاحتياطية والوسائط والبيانات المتنوعة الأخرى.وفي جميع الأحوال، قد يكون محرك الأقراص الخارجي هو الخيار الأفضل لتوسيع سعة التخزين دون إعادة تكوين نظامك.كذلك، يمكنك الاشتراك في خدمات التخزين السحابية، واستخدامها كمكان لحفظ بياناتك.إذا كنت لا تزال تستخدم محركات الأقراص الميكانيكية "هارد ديسك" التي تصل سرعتها القصوى إلى نحو 550 ميغابايت في الثانية للتخزين العام مثل الموسيقى والمستندات وبعض التطبيقات، فهذا جيد.لكن إذا كنت تتعامل مع البيانات الكبيرة والفيديوهات والمونتاج، فمن الأفضل أن تقوم بالترقية إلى محركات أقراص SSD التي تشغل مساحة أصغر بكثير وتستهلك طاقة أقل، ولكنها توفر سرعات عالية تصل إلى 14000 ميغابايت في الثانية مع محركات الأقراص من أحدث جيل.وبذلك، ستتمكن من تحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة وجعل التخزين أكثر كفاءة.