لمنع الوصول إلى تطبيقات مهمة.. هكذا بإمكانك "إقفالها"

Advertisement

وبينما يمتلك العديد منا تطبيقات مصرفية أو تطبيقات استثمار على هواتفنا، فإن السماح للشخص الخطأ بالوصول إلى هذه التطبيقات قد يكون ضارًا بالنسبة لنا.ولحسن الحظ، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتأمين التطبيقات على أفضل هواتف أندرويد، بما في ذلك قفل التطبيقات بشكل فردي.وهناك طرق مدمجة للقيام بذلك في نظام التشغيل، ولكن هناك أيضًا حلول من جهات خارجية.في حين أن نظام أندرويد لا يوفر حاليًا طريقة مدمجة لقفل التطبيقات، فقد قامت العديد من الشركات المصنعة للهواتف بدمج ميزة قفل التطبيق في أجهزتها.وإذا كان لديك هاتف Xiaomi أو Redmi أو OnePlus أو HuaweiأوHonor أو Samsung أوAsus، يمكنك استخدام ميزة قفل التطبيقات المدمجة التي تطلب بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي أو النمط لفتح التطبيق. وفي معظم الأجهزة، يمكن العثور على هذه الميزة ضمن إعدادات أمان الجهاز.وللقيام بذلك انتقل إلى الإعدادات ومن ثم إلى التطبيقات وابحث عن ميزة قفل التطبيق ثم انقر فوق تشغيل، وقم بإعداد كلمة مرور أو نمط أو بصمة إصبع للتطبيقات التي تريد قفلها.أما إذا كان لديك هاتف سامسونغ، فيمكنك استخدام المجلد الآمن لتخزين تطبيقاتك ووسائطك وملفاتك الأخرى بأمان، تستخدم هذه الميزة منصة أمان Samsung Knox لتشفير البيانات المخزنة.لا توفر جميع الهواتف ميزة قفل التطبيق المضمنة، فإذا كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد ولا توجد فيه ميزة قفل التطبيقات، فسيتعين عليك استكشاف أقفال التطبيقات التابعة لجهات خارجية لإنجاز المهمة على متجر غوغل بلاي، ولكن عليك توخي الحذر عند اختيار التطبيق.وفي حين أن هذا النوع من التطبيقات قد يخدم نفس الغرض المتمثل في حماية تطبيقاتك، فقد يجمع بعضها بياناتك ويشاركها مع جهات خارجية لأغراض التسويق المستهدفة، ومن أبرز هذه التطبيقات App Lock وNorton App Lock.يذكر بأنه على الرغم من أن حماية تطبيقاتك الفردية قد تكون مفيدة، إلا أنه من الجيد أن تتذكر أن هناك طرقًا أخرى أيضًا للحفاظ على بياناتك آمنة، حيث يجب التأكد من أن لديك كلمة مرور قوية لجهازك، ومن الأفضل استخدام كلمات مختلفة لكل تطبيق أو خدمة تستخدمها.