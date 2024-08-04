"ثريدز" تستقطب 200 مليون مستخدم





وقال آدم موسيري رئيس منصة التواصل الاجتماعي إنتسغرام، إن عدد مستخدمي ثريدز المنافسة لإكس وصل إلى 200 مليون مستخدم، خلال 13 شهراً فقط منذ إطلاق هذه الخدمة.

Advertisement ونقل موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا عن موسيري: "أنا سعيد بإعلان وصولنا إلى 200 مليون مستخدم على ثريدز، أملي أن تستطيع منصة ثريدز تحفيز الأفكار التي تجمع الناس معاً واستمرار نمو هذا التجمع المدهش". أعلنت ميتا بلاتفورمس الأميركية للتكنولوجيا، وصول عدد المستخدمين النشيطين في منصتها للتدوينات القصيرة "ثريدز" التابعة للشركة إلى أكثر من 200 مليون مستخدم في الربع الثاني من العام الجاري.وقال آدم موسيري رئيس منصة التواصل الاجتماعي إنتسغرام، إن عدد مستخدمي ثريدز المنافسة لإكس وصل إلى 200 مليون مستخدم، خلال 13 شهراً فقط منذ إطلاق هذه الخدمة.ونقل موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا عن موسيري: "أنا سعيد بإعلان وصولنا إلى 200 مليون مستخدم على ثريدز، أملي أن تستطيع منصة ثريدز تحفيز الأفكار التي تجمع الناس معاً واستمرار نمو هذا التجمع المدهش".

نمو قوي

وتحقق ثريدز نمواً قوياً، منذ إطلاقها في تموز 2023 حيث وصلت إلى 150 مليون مستخدم في نيسان الماضي ثم 175 مليوناً في تموز مع الذكرى الأولى لإطلاقها، قبل أن تصل إلى 200 مليون مستخدم بعد شهر.

وللمقارنة فإن عدد مستخدمي منصة إكس المنافسة، وصل في أيار الماضي إلى 600 مليون، حسب إيلون ماسك مالك إكس التي شهدت تراجعاً كبيراً في شعبيتها بسبب التغييرات التي أدخلها ماسك عليها، وكانت سبباً في تفكير مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في إطلاق منصة تدوينات قصيرة تنافس تويتر باسم ثريدز.

وفي العام الماضي قال سوكربيرغ إن ثريدز تملك "فرصة جيدة" لتصبح منصة تضم أكثر من مليار مستخدم. وفي مؤتمر إعلان نتائج ميتا للربع الثاني من العام الجاري، قال إن ثريدز تمضي في مسار نمو جيد.

وأضاف "نحقق تقدماً مطرداً نحو بناء ما يبدو أنه سيكون تطبيق تواصل اجتماعي كبيراً آخر، نحن نرى انخراطاً أعمق مع المنصة.. أنا سعيد للغاية بالمسار هنا".