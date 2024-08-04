كل ما تحتاج معرفته عن "آيفون 16" المُنتظر





وتسري شائعات وتسريبات مختلفة، منها أن التصميم المنتظر والعديد من الميزات والترقيات الخاصة بـ iPhone 16 وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max وربما iPhone 16 Ultra أيضاً تصبح متاحة بالفعل، وفق "تومسغايد".

Advertisement ومن المتوقع أن يكون موعد الإصدار في سبتمبر (أيلول) العام الجاري، وبسعر يبدأ من 799 دولاراً، مع تكلفة طرازات Pro من 1000 إلى 1100 دولار، وإصدارات التخزين الأعلى التي تضيف بضع مئات أخرى إلى السعر، وتصميم يحوي إصدارات قياسية 6.1 بوصة، وإصدار بلس 6.7 بوصة، وبكاميرا معاد تصميمها، وزر Action، وزر Capture، ناهيك عن شاشات أكبر في طرازات، Pro حيث الكاميرات دعم الفيديو المكاني، وكاميرا فائقة الاتساع مطورة في طرازات Pro ، إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي في العديد من تطبيقات Apple، بما في ذلك Photos وNotes. يَعدُ "آيفون 16" بمجموعة من الترقيات قد تقلل الفجوة بين النماذج pro وتلك العادية من آيفون.وتسري شائعات وتسريبات مختلفة، منها أن التصميم المنتظر والعديد من الميزات والترقيات الخاصة بـ iPhone 16 وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max وربما iPhone 16 Ultra أيضاً تصبح متاحة بالفعل، وفق "تومسغايد".ومن المتوقع أن يكون موعد الإصدار في سبتمبر (أيلول) العام الجاري، وبسعر يبدأ من 799 دولاراً، مع تكلفة طرازات Pro من 1000 إلى 1100 دولار، وإصدارات التخزين الأعلى التي تضيف بضع مئات أخرى إلى السعر، وتصميم يحوي إصدارات قياسية 6.1 بوصة، وإصدار بلس 6.7 بوصة، وبكاميرا معاد تصميمها، وزر Action، وزر Capture، ناهيك عن شاشات أكبر في طرازات، Pro حيث الكاميرات دعم الفيديو المكاني، وكاميرا فائقة الاتساع مطورة في طرازات Pro ، إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي في العديد من تطبيقات Apple، بما في ذلك Photos وNotes.

وفي المواصفات كذلك شريحة A18 أو A17 Pro، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت، وسعة تخزين افتراضية 256 غيغابايت، بشبكة، Wi-Fi 7/6E، وبطارية أكبر في الطراز القياسي وفي طرازي Pro، وبرمجيات iOS 18.

وإذا كان هناك iPhone 16 Ultra كما البعض، فمن المتوقع أن سيكلف أكثر من قبل، بما يقدر ربما بـ 1200 دولار أو أكثر، ولكن يبدو من المرجح أن تلتزم آبل بالتشكيلة الحالية من الطراز القياسي وإصدار Plus وإصدارين Pro مع iPhone 16..

وفيما يتعلق بالألوان، قد تضيف آبل خيار Rose جديد إلى iPhone 16 Pro. علاوة على ذلك، قد يعود اللون الأسود الفضائي من iPhone 14 Pro والخيار الفضي الكلاسيكي أيضاً.

أما بالنسبة للنماذج الأساسية، فقد تعود جميع ألوان iPhone 15 بشكل أو بآخر، جنباً إلى جنب مع خيارات بيضاء وأرجوانية جديدة لمنح المستخدمين أوسع اختيار من ألوان iPhone حتى الآن.

وقال تقرير سابق، أن طرازي iPhone 16 Pro سيحصلان على لوحة OLED متقدمة من سامسونغ والتي من شأنها أن تجعل هذين الهاتفين أكثر سطوعًا بنسبة 20٪ من سابقيهما.

ويزعم تسريب آخر أن آبل قد تعد بأكثر من 30 ساعة من وقت البطارية لهواتف iPhone الجديدة.

ومن المفترض أن تكون الكاميرات المستخدمة في iPhone 16 تقريباً مثل تلك الموجودة في iPhone 15، والتي من المحتمل أن تكون كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل مصحوبة بكاميرات عريضة للغاية بدقة 12 ميغابكسل وكاميرات سيلفي وكاميرات مقربة في طرازات Pro في حين أن كل من هواتف iPhone العادية وPro يمكن أن تستخدم نفس الدقة الرئيسية 48 ميغابكسل، فإن المستشعر في طرازات Pro يمكن أن يكون أكبر لمنح هواتف iPhone الأكثر تكلفة ميزة أكبر في التصوير الفوتوغرافي.

ومن المتوقع أن تأتي نفس كاميرات السيلفي بدقة 12 ميغابكسل في iPhone 16 كما كان في iPhone 15. لن يكون هناك أي تغيير كبير حتى iPhone 17، وفق مصادر تقنية، والذي سيبدأ على ما يبدو في استخدام مستشعرات بدقة 24 ميغابكسل للكاميرات الأمامية.

وبينما قد لا تتغير الأساسيات كثيراً، فمن المحتمل أن تكون سامسونغ هي من تزود آبل بمستشعرات الكاميرا، بدلاً من سوني التي رأيناها في أجهزة iPhone السابقة، لذا حتى إذا لم تتغير الدقة، فما زلنا نستطيع أن نرى تحسينات بفضل أحدث تقنيات سامسونغ المستخدمة.

ذلك وستقتصر ميزات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة التي تحتوي على شريحة A17 وفي وقت لاحق، من المفترض أن يشمل ذلك جميع طرز iPhone 16 الأربعة نظرًا لأنها من المفترض أن تعمل على شريحة A18.