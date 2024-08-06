29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
برمجيات خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد في روسيا!
Lebanon 24
06-08-2024
|
00:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة Kaspersky Lab عن اكتشاف برمجيات خبيثة تستهدف بعض الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد في روسيا.
وجاء في بيان صادر عن الشركة:"اكتشف المختصون في Kaspersky Lab برمجيات خبيثة من نوع Trojan أطلق عليها اسم LianSpy، يتم استخدامها للتجسس على بعض مالكي أجهزة أندرويد في روسيا. هذه البرمجيات موجودة منذ عدة سنوات ولا تزال تشكل تهديدا بالنسبة للمستخدمين. المهاجمون الذين يستخدمونها يقومون بتمويه مساراتهم باستمرار لذا كان من الصعب اكتشافها".
Advertisement
وبرمجيات LianSpy، تتخفى في الأجهزة بحسب البيان، على هيئة تطبيقات نظام التشغيل وتطبيقات خدمات مالية، وتقوم بجمع بيانات تتعلق بقوائم جهات الاتصال وبيانات سجلات المكالمات وقوائم التطبيقات المثبتة في الجهاز، وتنقلها إلى القراصنة الإلكترونيين، كما يمكن لهذه البرمجيات الخبيثة أخذ تسجيلات لشاشة الجهاز عند فتح بعض التطبيقات، وخصوصا تطبيقات المراسلة الفورية.
ووفقا للخبراء في "كاسبيرسكي" فإن البرمجيات الضارة عندما يتم تفعيلها في الجهاز تخفي رموزها وتعمل دون أن تظهر على واجهات الاستخدام حتى لا يتم اكتشافها، وبعدها تستخدم "حقوق المستخدم" في برمجيات الجهاز ما يمنحها السيطرة الكاملة على برمجياته، وعلى سبيل المثال يمكنها تجاوز الإشعارات الواردة من أندرويد والتي تشير بوضوح إلى أن كاميرا الهاتف أو الميكروفون قيد الاستخدام حاليا، كما تتميز LianSpy بتقنيات غير عادية للتجسس على الهاتف المحمول، إذ تستخدم مزيجا من التشفير المتماثل وغير المتماثل، ولا تعتمد بنية برمجية معينة، لذلك من الصعب أن تنسب لمجموعة معينة من قراصنة الإنترنت. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
04:21 | 2024-08-05
05/08/2024 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
12:18 | 2024-08-05
05/08/2024 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
04:47 | 2024-08-05
05/08/2024 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
14:00 | 2024-08-05
05/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته أردنيّة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه المالي: "بعيش كل يوم بيومه"
Lebanon 24
زوجته أردنيّة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه المالي: "بعيش كل يوم بيومه"
06:25 | 2024-08-05
05/08/2024 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2024-08-05
درون "يوم القيامة".. هذا ما يميّزها عن سواها
12:12 | 2024-08-05
تعطل منصات تداول إلكتروني أمام آلاف المستخدمين.. اليكم التفاصيل
08:49 | 2024-08-05
أميركا تتحرك لحظر التكنولوجيا الصينية في السيارات ذاتية القيادة
07:00 | 2024-08-05
هذه تكنولوجيا إسرائيل العسكرية أمام إيران وأذرعها.. فلمن الغلبة؟
03:17 | 2024-08-05
5 طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء موقع إلكتروني.. تعرف إليها
23:00 | 2024-08-04
طرق لاستعادة هاتف آيفون المفقود
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
06/08/2024 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
06/08/2024 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
06/08/2024 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24