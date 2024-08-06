برمجيات خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد في روسيا!

Advertisement

أعلنت شركة Kaspersky Lab عن اكتشاف برمجيات خبيثة تستهدف بعض الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد في روسيا.وجاء في بيان صادر عن الشركة:"اكتشف المختصون في Kaspersky Lab برمجيات خبيثة من نوع Trojan أطلق عليها اسم LianSpy، يتم استخدامها للتجسس على بعض مالكي أجهزة أندرويد في روسيا. هذه البرمجيات موجودة منذ عدة سنوات ولا تزال تشكل تهديدا بالنسبة للمستخدمين. المهاجمون الذين يستخدمونها يقومون بتمويه مساراتهم باستمرار لذا كان من الصعب اكتشافها".وبرمجيات LianSpy، تتخفى في الأجهزة بحسب البيان، على هيئة تطبيقات نظام التشغيل وتطبيقات خدمات مالية، وتقوم بجمع بيانات تتعلق بقوائم جهات الاتصال وبيانات سجلات المكالمات وقوائم التطبيقات المثبتة في الجهاز، وتنقلها إلى القراصنة الإلكترونيين، كما يمكن لهذه البرمجيات الخبيثة أخذ تسجيلات لشاشة الجهاز عند فتح بعض التطبيقات، وخصوصا تطبيقات المراسلة الفورية.ووفقا للخبراء في "كاسبيرسكي" فإن البرمجيات الضارة عندما يتم تفعيلها في الجهاز تخفي رموزها وتعمل دون أن تظهر على واجهات الاستخدام حتى لا يتم اكتشافها، وبعدها تستخدم "حقوق المستخدم" في برمجيات الجهاز ما يمنحها السيطرة الكاملة على برمجياته، وعلى سبيل المثال يمكنها تجاوز الإشعارات الواردة من أندرويد والتي تشير بوضوح إلى أن كاميرا الهاتف أو الميكروفون قيد الاستخدام حاليا، كما تتميز LianSpy بتقنيات غير عادية للتجسس على الهاتف المحمول، إذ تستخدم مزيجا من التشفير المتماثل وغير المتماثل، ولا تعتمد بنية برمجية معينة، لذلك من الصعب أن تنسب لمجموعة معينة من قراصنة الإنترنت. (روسيا اليوم)