Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

العالم الهولندي يكشف العلاقة بين ظاهرة جويّة والتنبؤ بالزلازل.. ودولتان بخطر الآن!

Lebanon 24
06-08-2024 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1230995-638585472258188755.jpg
Doc-P-1230995-638585472258188755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس اكتشافه رابطا علميا بين ظاهرة "الشذوذ الجوي" وحدوث الزلازل في المناطق التي تشهد أجواؤها هذه الظاهرة الطبيعية.

استعرض هوغربيتس في قناة على تطبيق "تيلغرام" وأطلقها لهذا الغرض عدد من الصور وادعى أنها تؤيد وتثبت اكتشافه، وقدم مثال على ذلك ظاهرة الشذوذ المناخي في طبقات الجو فوق دولة المغرب قبل 9 أيام من حدوث زلزال المغرب سنة 2023.
Advertisement

وشدد الراصد الهولندي على أن الزلازل التي سجلت تسبقها هذه الظاهرة بمعدل يتراوح بين 8 إلى 9 أيام.

وقال إن زلزال معتدل الشدة 5.4 درجة ضرب في تشياباس بالمكسيك يوم أمس وسبق ذلك يوم 28 تموز الماضي شذوذا جويا أي قبل 8 أيام على "الكارثة"، كما لوحظت بعض الزيادة في النشاط الزلزالي في أميركا الوسطى.

بينما وقع زلزال متوسط الشدة 5.5 درجة على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي هذا الصباح في أعقاب شذوذ جوي تم رصده في 27 و31 تموز.

وأضاف: "ضرب زلزال ملحوظ بقوة 5.0 درجة في جنوب إيطاليا وقد جاء في أعقاب شذوذ جوي تم رصده في 24 تموز".

وتابع هوغربيتس: قبل بضعة أيام، تم نشر مخطط تقلبات يحدد المنطقة الواقعة غرب البرتغال، وهو تقريبي. أعتقد أن إسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا أيضا في حالة تأهب إضافية".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:34 | 2024-08-06
02:46 | 2024-08-06
00:50 | 2024-08-06
23:00 | 2024-08-05
12:12 | 2024-08-05
08:49 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24