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تكنولوجيا وعلوم
الصين تطلق بنجاح مجموعة أقمار صناعية جديدة
Lebanon 24
06-08-2024
|
23:00
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أطلقت الصين بنجاح مجموعة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء، الثلاثاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.
وتعتبر هذه هي المهمة رقم 530 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
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وكانت أطلقت الصين، فى نفس اليوم من الشهر الماضى 6 حزيران صاروخا حاملا من طراز "سيريس-1" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي البلاد؛ حيث تم إرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار المحدد لها سلفا، فحمل على متنه القمر الاصطناعي "تي إي إي-01 بي" وقمرين اصطناعيين آخرين. (اليوم السابع)
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