"زووم" تطلق تطبيقات لتحرير المستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

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أطلقت شركة "زووم" Zoom حزمة من تطبيقات تحرير المستندات الجديدة باسم Zoom Docs تسمح بإتمام هذا العمل بشكل تفاعلي، إلى جانب تزويدهم بعدد من أدوات تحرير وإنشاء وتلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة Zoom AI Companion.وتحاول زووم بهذه الخطوة المنافسة بقوة في سوق الخدمات المكتبية لقطاع الأعمال، والتي تتسابق فيها عمالقة مثل غوغل بخدماتها Google Workspace، ومايكروسوفت بخدماتها Microsoft 365.وقالت الرئيسة التنفيذية للمنتجات في زووم، سميتا هاشم: "يُعد Zoom Docs أول منتج من مجموعة Zoom Workplace يتميز بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي المدمجة من الأساس، إذ يحوّل بسهولة المعلومات من اجتماعات Zoom إلى مستندات وقواعد معرفية قابلة للتنفيذ، ما يسمح لفرق العمل بالتركيز على العمل المهم"، بحسب بيان رسمي للشركة.وأضافت: "سيحصل عملاء Zoom Workplace على خدمات Zoom Docs دون تكلفة إضافية، ما يخلق قيمة أكبر لعملائنا، وبفضل مساعد الذكاء الاصطناعي المتاح في كل خطوة".وتستهدف الخدمات الجديدة، مساعدة مستخدمي Zoom Docs على العمل الجماعي بشكل أكثر تعاوناً وفاعلية، وتعزيز الإنتاجية من خلال تنظيم المعلومات، بحسب الشركة، إذ تبسّط الاجتماعات من خلال تحويل محتوى الاجتماع إلى مستندات مفيدة، وتوحيد ملخصات الاجتماعات مع مستندات الاجتماعات، وتسهيل التحرير المشترك للمستندات أثناء الاجتماعات.كما جهزت زووم مساعدها الذكي ليتمكن من توليد المحتوى، ومراجعته وتلخيصه وترجمته بسهولة.