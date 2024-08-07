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تكنولوجيا وعلوم

خبر لمستخدمي هواتف "آيفون" القديمة.. احذروا من تحديث IOS!

Lebanon 24
07-08-2024 | 16:18
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نبّه موظف سابق في شركة "آبل"، مستخدمي هواتف "آيفون" القديمة، مثل X و11 و12 و13، من تحديث نظام التشغيل iOS الجديد.

وقال الموظف السابق، إن التحديث قد يتسبب في تباطؤ وتدهور البطارية في أجهزة iPhone القديمة، لأن نظام التشغيل iOS 18 يتجه ليكون أحد أكبر التحديثات في السنوات الأخيرة، حيث يطرح ذكاءً اصطناعيًا متطورًا.
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وتتطلب الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحديثات الأخرى في نظام التشغيل iOS 18 المقبل المزيد من الطاقة، وهو ما قد يكون مرهقًا للطرازات القديمة، ويتسبب بتأخر وتدهور البطارية في تلك الأجهزة، وفق "دايلي ميل".
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