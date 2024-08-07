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تكنولوجيا وعلوم

الأولى من نوعها في السوق العالمية.. سماعة أذن تعمل بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
07-08-2024 | 23:00
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انتجت شركة "سونوفا" السويسرية "أول سماعة أذن تعمل بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي"، بهدف تحسين مستوى وضوح الكلام الذي يستمع إليه المستخدم حتى في ظل وجود أصوات وضوضاء في الخلفية.
 
وأوضحت الشركة أن السماعة "Sphere Infinio" بمثابة أداة مساعدة لمعالجة أكبر تحد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقات السمعية، حيث تعتمد على شريحة مزدوجة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لفصل الأصوات المستهدفة عن الضوضاء المحيطة بها، لتجعل المحادثات أكثر وضوحاً.
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ويصل معدل تحسين وضوح الأصوات إلى 10 ديسيبل، مقارنة بالضوضاء المحيطة، ما يميز الجهاز الجديد عن منافسيه بـ3.7 ديسيبل.

وتعتبر السماعة Sphere Infinio الأولى من نوعها في السوق العالمية التي تعمل بهذه التقنية، وسيتم طرحها في الأسواق خلال الشهر الجاري.

هذا وأكدت الشركة وفقاً لتجارب أن السماعة تخفض الجهد المبذول للاستماع من جانب المستخدم بنسبة 45%، وتقلل الشعور بالتعب بمعدل 21% نتيجة الجهد السمعي.

وتعتمد الشريحة الجديدة DEEPSONIC الموجودة في السماعة، على شبكة عصبية عميقة DNN، تحتوي على 4.5 مليون اتصال عصبي تم تدريبها على أكثر من 22 مليون عينة صوتية، ما يرفع من قدرة السماعة على تحليل وفهم الأصوات وطبيعتها بدقة، وبالتالي تقديم تجربة صوتية أفضل.

وتتمتع الشريحة بقوة معالجة تزيد بمقدار 53 مرة عن ما هو مستخدم حالياً في صناعة الأجهزة السمعية.
وتتميز أيضاً بذاكرة أكبر بـ21 مرة، وبكفاءة طاقة أكبر بـ4 مرات من الشرائح الحالية، كما أنها قادرة على تنفيذ 7.7 مليار عملية في الثانية.
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