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تكنولوجيا وعلوم
أجهزة iPad Pro الأعلى مبيعاً بين أجهزة الآيباد هذا العام
Lebanon 24
08-08-2024
|
12:20
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طرحت أبل مجموعة iPad الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام، مع طرح iPad Pro M4 (2024) وiPad Air M2 (2024)، وعلى الرغم من طرحه في السوق في منتصف الربع الثاني، تكشف الإحصائيات الأولية أن iPad Pro أصبح بسرعة جهاز iPad الأكثر مبيعًا خلال تلك الفترة.
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يظهر تقرير حديث أنه في الربع المنتهي في حزيران 2024، شكل iPad Pro، بطرازيه مقاس 11 بوصة و13 بوصة، 43% من إجمالي مبيعات iPad، وارتفاعًا من 38% فى نفس الفترة من العام الماضي.
جاء iPad القياسي في المرتبة الثانية، حيث استحوذ على 35% من السوق، يليه iPad Air بنسبة 12% وiPad mini بنسبة 10%. يبدو أن iPad Pro قد أخذ قضمة من مبيعات iPad mini وiPad Air.
يأتي iPad Pro M4 الجديد (2024) بسعر باهظ يبدأ من 999 دولارًا فى الولايات المتحدة، ولكنه مزود بشريحة M4 القوية، ويتميز بشاشات OLED مميزة، وهو أنحف جهاز صنعته أبل على الإطلاق.
(اليوم السابع)
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