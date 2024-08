ميتا تغلق استوديو ألعاب الواقع الافتراضي Ready at Dawn

Advertisement

أغلقت ميتا Ready at Dawn Studios وهو استوديو الألعاب الذي يقف خلف سلسلة الواقع الافتراضي Echo للعبة Meta Quest.وأبلغ Android Central عن قرار Meta بإغلاق Ready at Dawn Studios بعد عام ونصف تقريبًا من شراء استوديو الألعاب ، وتأتي هذه الأخبار في أعقاب تقرير صدر في منتصف شهر يوليو يفيد بأن شركة ميتا تخطط لخفض ميزانية قسم Reality Labs بنسبة 20% بحلول عام 2026، حيث من المقرر أن تصدر Meta Quest 4 وQuest 4s، سماعات الرأس القادمة للواقع الافتراضي.وتعود شركة Ready at Dawn في مجال صناعة الألعاب إلى أيام جهاز PlayStation Portable (PSP) من سوني، وأصدر الاستوديو لعبته الأولى في عام 2006 مع Daxter، وهي لعبة فرعية من ألعاب PSP لسلسلة Jak and Daxter الشهيرة.وأصدرت Ready at Dawn أيضًا ثلاثة ألقاب في سلسلة God of War من سوني لجهاز PSP بما في ذلك Chains of Olympus وGhost of Sparta ومجموعة Olympus التي جمعت عنوانين سابقين لها، وانتقل الاستوديو إلى وحدات التحكم بدءًا من PlayStation 4 في عام 2015 مع The Order: 1886.وأصبحت مغامرة الحركة من منظور الشخص الثالث في العصر الفيكتوري واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة لهذا العام بسبب رسوماتها التي تتخطى الحدود ، وبعد موجة من المراجعات المختلطة، حاولت Ready at Dawn الحصول على لعبة متعددة اللاعبين بتصرف أكثر مرحًا في عام 2017 تسمى De-Formers لأجهزة PS4 وXbox One والكمبيوتر الشخصي، ووصفت جيسيكا كونديت، كبيرة محرري موقع Engadget، المنافسة القتالية للشخصيات الملونة بأنها "قتال أكل لحوم البشر في رسم كاريكاتوري ثلاثي الأبعاد".وأدى ظهور الواقع الافتراضي وسهولة الوصول إليه إلى دفع الاستوديو إلى التركيز مرة أخرى في عام 2018 على وسيط الألعاب الغامرة الجديد ، وأصدر الاستوديو أول عنوانين للواقع الافتراضي في سلسلة ألعاب Echo، بما في ذلك لعبة Oculus Rift وQuest الرياضية الافتراضية Echo Arena المجانية ومغامرة الخيال العلمي التفاعلية الخالية من الجاذبية Lone Echo.ووجد كلاهما قاعدة جماهيرية على سماعة الرأس VR الكل في واحد مما أدى إلى تكملة بما في ذلك مطلق النار على الساحة الحرة Echo Combat في عام 2018 وLone Echo II في عام 2021. (اليوم السابع)