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تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تستعد لطرح أصغر منتجات الشركة على الإطلاق

Lebanon 24
09-08-2024 | 15:56
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تستعد شركة آبل لإصدار أصغر كمبيوتر تنتجه الشركة على الإطلاق "ماك ميني"، ومن المرتقب الكشف عنه مع "آي فون 16" في النصف الثاني من 2024، وفق ما نقلت تقارير عربية، اليوم الجمعة.


ويقول محلل آبل لدى بلومبرغ، مارك جورمان: "سيكون الجهاز أصغر بكثير من سابقه، ويقترب من حجم جهاز استقبال تلفزيون آبل". 
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ووفقاً لموقع "ذا فيرج" للأخبار التقنية، فإن الشركة اختبرت تصميماً واحداً بـ3 منافذ طراز "USB-C" على الأقل ومخرج HDMI، وسيحتفظ الجهاز بهيكله المصنوع من الألومنيوم.

وتشير التكهنات إلى أن آبل تميل إلى إضافة شرائح M4 الجديدة إلى جميع أجهزة الكمبيوتر الجديدة، لتكون المرة الأولى التي تزود فيها آبل مجموعة كاملة من أجهزتها للكمبيوتر، بنفس المعالج في الوقت ذاته.

وتستعد الشركة لإصدار طرازات جديدة من iMac وMacBook Pro بمعالجات رقمية M4 في وقت لاحق من العام، بالإضافة إلى  أجهزة MacBook Air قيد التطوير للربيع المقبل.

ومن المقرر طرح طرازي Mac Pro وMac Studio في منتصف العام المقبل.

 وأدرجت آبل شريحة M4 لأول مرة في أحدث طرازات "iPad Pro". ويتميز معالج M4 بتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستبدأ آبل في طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت آخر مرة حدثت فيها آبل جهاز Mac Mini في 2023، إذ قدمت نسختين من الجهاز أحدهما يحتوي على شريحة M2 القياسية بالداخل، بينما يتميز الآخر بشريحة M2 Pro الأكثر قوة.

وحسب تقرير بلومبرغ فإن الموردين يستعدون لشحن الأجهزة التي ستتضمن شريحة M4 هذا الشهر، رغم أن M4 Pro Mini لن يكون جاهزاً قبل تشرين الأول المقبل.
المصدر: AE 24
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