"سكوتر" جديد مزود بجهاز تتبع

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أطلقت شركة "ميكرو" السويسرية، سكوتر الأطفال Mini Micro Deluxe Glow LED Scooter الجديد المزود بجهاز التتبع Galaxy SmartTag 2 من سامسونغ بسعر يبلغ نحو 138 يورو.وأوضحت الشركة أن جهاز التتبع المقاوم للماء يتيح تتبع السكوتر في جميع أنحاء العالم، حيث إنه يتم إبلاغ المالك بالموقع تلقائياً، عندما يدخل أي جهاز سامسونغ في نطاق البلوتوث.وبفضل شريحة UWB المدمجة، يمكن لهواتف سامسونغ الذكية المتوافقة القريبة عرض الاتجاه الدقيق والمسافة، التي يوجد بها جهاز التتبع SmartTag 2. وبالتالي يمكن للوالدين العثور على السكوتر في حال فقدانه.ويمتاز سكوتر الأطفال الجديد بأنه آمن ومريح، حيث إنه يشتمل على لوح أقدام غير قابل للانزلاق مع ثلاث عجلات ومقود قابل لضبط الارتفاع.ويتم شحن البلاستيك الأزرق في الشمس ليتوهج في الظلام. كما تعمل مصابيح LED الموجودة في العجلات الأمامية على تحسين الرؤية في الظلام.