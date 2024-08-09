Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"سكوتر" جديد مزود بجهاز تتبع

Lebanon 24
09-08-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1232426-638588429427776769.jpg
Doc-P-1232426-638588429427776769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة "ميكرو" السويسرية، سكوتر الأطفال Mini Micro Deluxe Glow LED Scooter الجديد المزود بجهاز التتبع Galaxy SmartTag 2 من سامسونغ بسعر يبلغ نحو 138 يورو.

وأوضحت الشركة أن جهاز التتبع المقاوم للماء يتيح تتبع السكوتر في جميع أنحاء العالم، حيث إنه يتم إبلاغ المالك بالموقع تلقائياً، عندما يدخل أي جهاز سامسونغ في نطاق البلوتوث.
Advertisement

وبفضل شريحة UWB المدمجة، يمكن لهواتف سامسونغ الذكية المتوافقة القريبة عرض الاتجاه الدقيق والمسافة، التي يوجد بها جهاز التتبع SmartTag 2. وبالتالي يمكن للوالدين العثور على السكوتر في حال فقدانه.


ويمتاز سكوتر الأطفال الجديد بأنه آمن ومريح، حيث إنه يشتمل على لوح أقدام غير قابل للانزلاق مع ثلاث عجلات ومقود قابل لضبط الارتفاع.


ويتم شحن البلاستيك الأزرق في الشمس ليتوهج في الظلام. كما تعمل مصابيح LED الموجودة في العجلات الأمامية على تحسين الرؤية في الظلام.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:00 | 2024-08-10
15:56 | 2024-08-09
09:43 | 2024-08-09
09:35 | 2024-08-09
06:12 | 2024-08-09
03:00 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24