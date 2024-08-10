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تكنولوجيا وعلوم

ليست عادية.. روسيا تطور بدلات عسكرية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
10-08-2024 | 04:00
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كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير بدلات عسكرية جديدة مجهزة بمعدات تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" قال رئيس الشركة، آلان لوشنيكوف: "تستكمل كلاشينكوف الأعمال البحثية الخاصة بمشروع تطوير بدلات ليغيونير العسكرية التي ستجهز بمعدات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي من ضمنها معدات للتحكم بالدرونات".
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وأضاف: "ليغيونير ليست بدلة عسكرية عادية، بل نظام معقد لضمان سلامة الجنود، ويستخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل هذه المشاريع تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها، ولا تنفذ في غضون ستة أشهر أو حتى سنة، أعمال البحث والتطوير الخاصة بهذا المشروع في مراحلها النهائية، وتم وضع خطط تنفيذ المشروع".

وكان لوشنيكوف قد أشار العام الماضي إلى أن شركة "كلاشينكوف" تختبر جيلا جديدا من المعدات التي تستخدم في بدلات "ليغيونير" العسكرية، ومن ضمنها معدات للتحكم بالطائرات المسيّرة، وهذه المعدات ستكون مقاومة لتأثيرات أجهزه الحرب الإلكترونية.

وتعمل "كلاشينكوف" في السنوات الأخيرة على تطوير العديد من المعدات والتجهيزات اللازمة للجيش الروسي، ومن بينها بدلات "فويفودا" التي صممت لتؤمن حماية ممتازة للجنود.(روسيا اليوم)

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