المريخ والمشتري يقترنان الأربعاء

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يقترب المريخ والمشتري من أقرب نقطة لهما، وسيكون الكوكبان الأربعاء المقبل، قريبين للغاية من بعضهما البعض، لدرجة أن شريحة صغيرة من القمر يمكن أن تفصل بينهما.وسيكون أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وجاره الخافت الأحمر على مسافة تقدر بأكثر من 350 مليون ميل أيّ 575 مليون كيلومتر في مداريهما.وسيصل الكوكبان إلى الحد الأدنى من الانفصال خلال ساعات النهار يوم الأربعاء في معظم الأميركتين وأوروبا وإفريقيا.وفي هذا السياق، قال جون جيورجيني، من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في كاليفورنيا، إن الكوكبين لن يظهرا مختلفين كثيراً في الساعات أو حتى قبل يوم واحد عندما تكون السماء مظلمة.وتحدث هذه الاقترانات، المعروفة باسم الاقترانات الكوكبية، كل حوالي ثلاث سنوات فقط. (العربية)