آبل تعدّل أصغر حواسبها.. فكيف أصبحت؟

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ستدخل آبل تعديلات كبيرة على حواسب Mac mini، لتحسين قدرات هذه الأجهزة وجعلها أكثر عملية وفائدة للمستخدمين، وفق ما ذكرته مواقع مهتمة بشؤون التقنية.وتبعا لتوقعات المحلل الشهير في مجال الإلكترونيات مارك غورمان، فإن حواسب Mac mini الجديدة ستأتي بتصميم يميزها عن جميع الحواسب الصغيرة التي أطلقتها آبل سابقا، وأبعادها ستكون شبيهة بأبعاد أجهزة Apple TV.وسيحصل حاسب Mac mini على ثلاثة منافذ USB-C على الأقل، ومنفذ HDMI، كما سيجهّز بمعالج Apple M4 الجديد الذي ظهر لأول مرة في أجهزة iPad Pro، ويتوقع أن يتم استخدامه في الحواسب المحمولة والحواسب المكتبية الجديدة، مثل MacBook Pro وMacBook Air وiMac وMac Studio.وقامت Apple بتحديث جهاز Mac mini آخر مرة في عام 2023، حيث قدمت نسختين من هذا الكمبيوتر، نسخة حصلت على معالجات M2، ونسخة زودت بمعالجات M2 Pro الأكثر تطورا، ومن المفترض أن تطلق الإصدارت الجديدة من هذه الحواسب أيضا بنسختين، إحداهما ستزود بمعالج M4، وأخرى بمعالج M4 Pro، وقد تظهر هذه الأجهزة في الأسواق العالمية في تشرين الأول المقبل.تجدر الإشارة إلى أن آبل لم تدخل أية تعديلات خارجية على تصميم أجهزة Mac mini خلال السنوات العشر الماضية، بل عدّلت خصائصها التقنية فقط، وطرح هذه الحواسب بتصميم جديد قد يجذب عددا أكبر من المستخدمين. (روسيا اليوم)