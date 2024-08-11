أمرٌ غير متوقع.. بناء أول خط "إنارة شارع" على القمر!

حصلت شركة "هونيبي روبوتيكس" على تمويل من الحكومة الأميركية، لبناء أول خط "إنارة للشوارع" على القمر، بهياكل شاهقة بحجم تمثال الحرية يمكنها تحمل الليل القمري القاسي.



واقترحت الشركة مصابيح شوارع قمرية هائلة تعمل أيضاً مثل بطاريات بالطاقة الشمسية.

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وصممت أعمدة الإضاءة الضخمة لتخزين الطاقة الشمسية أثناء النهار القمري، ثم إضاءة المنطقة المحيطة بأضواء كاشفة قوية خلال الليل القمري الذي يستمر أسبوعين.

وأوضح سانيغيبالي أن ارتفاع المصابيح العالي مهم للارتفاع فوق حواف الحفر القمرية الشاسعة، ولرفع ما نحو 0.9 طن من المعدات العلمية، مثل الكاميرات، وأجهزة الاتصالات، إلى نقاط مراقبة أعلى.

وفي الوقت نفسه، سيتجهز قاعدة كل برج بمحولات طاقة للمساعدة في إعادة شحن المركبات القمرية، أو البنية التحتية القمرية الأخرى المحتملة، القريبة.

وحسب المقال المنشور في مجلة "لايف ساينس" العلمية، لا يزال المشروع في مراحله الأولى من التطوير على الأرض، ولكنه واحد من حوالي 12 مبادرة لدراسة قدرة الهندسة المعمارية القمرية لمدة 10 أعوام. (24)