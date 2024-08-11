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تكنولوجيا وعلوم

بالصورة.. هواوي تقترب من إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي

Lebanon 24
11-08-2024 | 23:00
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كشفت صورة حديثة عن أول ظهور لهاتف "هواوي" ثلاثي الطي Tri-Fold، في إشارة على ما يبدو إلى اقتراب موعد إطلاقه رسمياً في الأسواق.

وذكر المدون الصيني الشهير "ديجيتال تشات ستيشن" Digital Chat Station، عبر منصة "ويبو"، أنه شاهد نموذجاً أولياً لأول هاتف في العالم ثلاثي الطي، في صورة تُظهر رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في "هواوي" ريتشارد يو، وهو يستخدم الهاتف المنتظر على متن رحلة طيران.
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وأوضحت الصور أن الجهاز القادم يأتي بآلية طي مزدوجة للشاشة، والتي يقدّر حجمها بنحو 10 بوصات، مع تحكم في الطيات. (الشرق)
 
صورة لرئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي ريتشارد يو وهو يستخدم هاتف هواوي المنتظر ثلاثي الطي - Weibo.com/DigitalChatStation
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