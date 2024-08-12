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تكنولوجيا وعلوم

التلسكوب الفضائي WISE يدخل في سبات نهائي.. ماذا يعني ذلك؟

Lebanon 24
12-08-2024 | 08:11
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أعلنت ناسا أن الخبراء وضعوا التلسكوب الفضائي WISE في حالة "السبات" النهائي، ما يعني انتهاء مهمته رسميا، بسبب زيادة النشاط الشمسي وتوسع الغلاف الجوي للأرض.

وجاء في بيان الوكالة: "جمعت مهمة NEOWISE عددا هائلا من صور الأشعة تحت الحمراء للسماء ليلا ستخضع لدراسة مفصلة من قبل علماء الفلك خلال العقود المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك وضعت هذه المهمة الأساس لمرصد فضائي جديد يعمل بالأشعة تحت الحمراء يكون مخصصا لمهمات الدفاع الكوكبي".
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ويشير بيان ناسا، إلى أن التلسكوب توقف نهائيا عن العمل بعد أن بدأ مداره ينخفض بسرعة تحت تأثير النشاط الشمسي المتزايد. وأن آخر معلومات جمعها كانت يوم 31 يوليو المنصرم.

وتجدر الإشارة إلى أن التلسكوب الفضائي WISE اكتشف خلال فترة عمله في المدار (2009- 2024) أكثر من 44 ألف جرم سماوي صغير في المنظومة الشمسية، منها ثلاثة آلاف بالقرب من الأرض من بينها 200 لم تكن معروفة سابقا و20 مذنبا، ورسم خريطة مفصلة للكون بالأشعة تحت الحمراء.
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