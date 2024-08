أول "حزام عفة" للهواتف الذكية في العالم.. للحماية من الإغراءات الرقمية

Advertisement

ذكرت صحيفة "دايلي ميل" انه تم الكشف عن أول "حزام عفة للهاتف" في العالم للحماية من الإغراءات الرقمية المنبعثة من الهاتف.ووفق الصحيفة، فالجهاز الغريب من بنات أفكار تطبيق The Coach، الذي من المقرر أن يتم طرحه للبيع مقابل 100 دولار أميركي.وأوضحت المتحدثة باسم The Coach، ليندسي ستيفنز، أن الفكرة تقوم على قفل الهاتف بالأداة المخصصة ومنح المفتاح لشخص تثق به، وقالت: "إنه يحميك من الإغراء، ولقد قمنا بتصنيع إصدارات من تصاميم مناسبة لكل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمكتبية، إلى جانب الإصدار الخاص بالهواتف الذكية".ويأتي إطلاق التطبيق بعد وقت قصير من كشف استطلاع للرأي، أظهر أن البالغين البريطانيين مدمنون على استخدام هواتفهم أكثر من أقرانهم في فرنسا وألمانيا وأميركا.ويشير استطلاع شمل 8000 شخص إلى أن 44 % من البالغين في المملكة المتحدة ينظرون إلى هواتفهم كل ساعة، مقارنة بـ 29% في فرنسا، و25% في ألمانيا، و41% في أميركا، ووجدت الدراسة، التي أجراها مركز أبحاث More In Common، أن 14% من البريطانيين البالغين لا يمضون أكثر من 15 دقيقة دون التحقق من هواتفهم.