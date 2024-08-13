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تكنولوجيا وعلوم
طرق لحماية خصوصيتك على الإنترنت
Lebanon 24
13-08-2024
|
12:00
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أصبحت حماية خصوصيتك على الإنترنت ضرورة ملحة في عصر المعلومات، حيث يمكن أن البيانات الشخصية يمكن أن تُستخدم بطرق غير مرغوبة إذا لم تُحمِ بشكل صحيح، هذه الخطوات والنصائح تساعدك على تأمين معلوماتك الشخصية على الإنترنت.
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الخطوات والنصائح
استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة: تجنب استخدام كلمات المرور السهلة مثل "123456" أو "password". استخدم كلمات مرور تتكون من أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز.
تفعيل المصادقة الثنائية: عند تفعيل المصادقة الثنائية، ستحتاج إلى خطوة إضافية لتسجيل الدخول، مثل رمز يُرسل إلى هاتفك، مما يزيد من أمان حساباتك.
تحديث البرمجيات بانتظام: تأكد من أن نظام التشغيل والمتصفحات والتطبيقات محدثة دائمًا، التحديثات غالبًا ما تحتوي على إصلاحات أمان مهمة.
توخي الحذر من الرسائل المشبوهة: لا تفتح الروابط أو المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني غير المعروفة، فقد تكون محاولات للاحتيال.
إعدادات الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي: راجع إعدادات الخصوصية على حساباتك الاجتماعية وتأكد من أن المعلومات الشخصية ليست متاحة للجميع.
تجنب الشبكات العامة غير الآمنة: تجنب الاتصال بشبكات الواي فاي العامة لإجراء معاملات حساسة، مثل الدخول إلى حساباتك البنكية.
(اليوم السابع)
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