تليغرام يثير الجدل.. إليكم السبب

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يبلغ قطاع التشفير، ما يزيد عن 2.4 مليون عملة مشفرة متداولة مع دخول المزيد كل يوم، وفى فئة memecoin، كان الوافد الجديد المسمى "Dogs Coin" هو أحدث من أثار ضجة، والسبب أن تيلغرام، تطبيق المراسلة، يعمل كمنصة إطلاق لعملة Dogs Coin، مما يسمح لقاعدة مستخدميه العالمية التى تزيد عن 800 مليون بالتفاعل مع عملة memecoin الجديدة، وفقًا لموقع gadgets 360.‏‏Dogs Coin هى جزء من لعبة جديدة فى سوق Mini Apps على تليغرام، تسمى Dogs، وتتيح اللعبة لمستخدمى Telegram اللعب على التطبيق وجمع Dogs Coin، وتم إطلاق النظام البيئى لهذه اللعبة وهذه العملة المعدنية يوم 9 تموز.تم تصميم الرمز المميز تكريمًا لـ "Spotty"، التميمة غير الرسمية لشركة الشبكات الاجتماعية الروسية vKontakte (VK)، والتى أسسها أيضًا مؤسس Telegram Pavel Durov فى عام 2006، Durov هو أيضًا العقل المدبر وراء سلسلة الكتل Ton، الرابط الأول بين Telegram وWeb3.على Telegram، أفادت التقارير أن النظام البيئى Dogs نجح فى حشد أكثر من 3.19 مليون عضو مجتمع منذ إطلاقه فى تموز.فى كل مرة يدعو فيها مستخدم Telegram مستخدمين جدد ليصبحوا جزءًا من النظام البيئى Dogs، يحصلون على مكافأة بعملة Dogs، وذكّر مطورو المشروع مجتمع Dogs يوم الاثنين 12 أغسطس، بأنه لن يُسمح لهم بجمع Dogs airdrop إلا حتى 14 أب.حتى الآن، عملة Dogs متاحة فقط على Telegram عبر airdrops والمكافآت، ولم يتم إدراج عملة memecoin فى أى بورصة حتى الآن، ووفقًا لمدونة حديثة لبورصة العملات المشفرة الهندية CoinDCX، لم يتم الإعلان رسميًا عن تاريخ إدراج رمز Dogs حتى الآن.وفى الوقت نفسه، حذر الفريق الذى يتولى إدارة نظام Dogs البيئى أعضاء مجتمعه من أن Dogs Coin غير متاحة حاليًا للتداول على أى بورصة.وصل عدد متابعى الحساب الرسمى لمجتمع Dogs على X إلى 2.5 مليون متابع، وفى محادثة مع Gadgets360، أشاد شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذى لشركة BuyUcoin، بمشاريع مثل Dogs Coin.وقال ثاكرال: "إن إطلاق مشاريع جديدة مثل Dogs Token يسلط الضوء على الابتكار والنمو المستمر فى مجال العملات المشفرة"، ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أن المجتمع بحاجة إلى تحليل فائدة memecoins مثل Dogs Coin مع تطور منحنى تبنيها بمرور الوقت. (اليوم السابع)