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تكنولوجيا وعلوم

YouTube Music يستعد لطرح ميزة "الراديو الشخصي"

Lebanon 24
13-08-2024 | 15:22
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تتيح خدمة YouTube Music قريبًا مشاركة "راديو شخصي" على ملفك الشخصي وصفحة القناة، بالإضافة إلى أفضل الأغاني والفنانين وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو الموسيقية.
في نيسان 2023، أضافت خدمة YouTube Music ملفات تعريف يمكن ضبطها على عامة أو خاصة، وتعرض صفحة ملفك الشخصي أفضل أربع إحصائيات، ويقال إنها ستشارك "راديو شخصي" قريبًا، وستتمكن أيضًا من مشاركته عبر رابط، ويمكنك إضافته إلى مكتبتك مثل أي قائمة تشغيل أخرى.
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تم وصف قائمة التشغيل بأنها "مُصممة للمشاركة، بناءً على موسيقاهم الحديثة ويتم تحديثها دائمًا"، تقول جوجل إن قائمة التشغيل سيتم تحديثها يوميًا.
لم يتم طرح الراديو الشخصي بالكامل بعد، ويبدو أنه يتم طرحه على مراحل، بمجرد توفره لك، يمكنك تمكينه بالانتقال إلى ملفك الشخصي في YouTube Music ثم الضغط فوق الإعدادات، تحته، ابحث عن "الخصوصية والموقع" وانتقل إلى "إعدادات القناة"، هناك، يمكنك تشغيل "تمكين الإحصائيات العامة" أو "تمكين الراديو الشخصي العام".
يتوقع أن هذه الميزة ممتعة للاستخدام، لذا من الممكن  طرحها على نطاق واسع قريبًا، على الرغم من أنها لا تؤثر حقًا على تجربة YouTube Music، إلا أنها إضافة رائعة لمجموعة ميزات غنية جدًا. (اليوم السابع)
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