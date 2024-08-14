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تكنولوجيا وعلوم
ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين.. TikTok يحصل على ميزات جديدة فما هي؟
Lebanon 24
14-08-2024
|
00:33
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أعلن القائمون على تطبيق TikTok، أن التطبيق حصل على ميزات جديدة ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين.
ومن بين أبرز الميزات التي حصل عليها التطبيق، ميزة "المحادثات الجماعية" التي يمكن أن ينضم إليها 32 مستخدما.
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وستكون الميزة متاحة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون أيضا من إرسال روابط مقاطع الفيديو لبعضهم دون الحاجة لاستخدام تطبيق خاص لهذا الغرض.
ولبدء "المحادثة الجماعية" يجب على المستخدم النقر على خيار "البريد الوارد" في التطبيق، ومن ثم اختيار الجهات التي يمكنها أن تنضم إلى المحادثة، ولا يمكن لأي شخص الانضمام إلى المحادثة إلا في حال كان قد تلقى دعوة من مؤسسها أو أحد المشاركين فيها، كما لن يتمكن المستخدمون الذين حظروا إمكانية استقبال الرسائل في TikTok من الانضمام إلى المحادثات الجماعية.
وبالإضافة إلى الميزة المذكورة أضاف TikTok ميزات جديدة تساعد المستخدمين على إنشاء ملصقات بتصاميم مبتكرة، ويمكن للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة إنشاء هذه الملصقات وتحمليها على صفحاتهم أو في المحتوى الذين يشاركونه عبر التطبيق. (روسيا اليوم)
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