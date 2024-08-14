"هواوي" تقترب من إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي في العالم

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كشفت صورة حديثة عن أول ظهور لهاتف "هواوي" ثلاثي الطي Tri-Fold، في إشارة على ما يبدو إلى اقتراب موعد إطلاقه رسمياً في الأسواق.وذكر المدون الصيني الشهير "ديجيتال تشات ستيشن" Digital Chat Station، عبر منصة "ويبو"، أنه شاهد نموذجاً أولياً لأول هاتف في العالم ثلاثي الطي، في صورة تُظهر رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في "هواوي" ريتشارد يو، وهو يستخدم الهاتف المنتظر على متن رحلة طيران.وأوضحت الصور أن الجهاز القادم يأتي بآلية طي مزدوجة للشاشة، والتي يقدّر حجمها بنحو 10 بوصات، مع تحكم في الطيات.وتوقّع المدون الصيني أن يكون الجهاز أكثر سمكاً من الهواتف القابلة للطي العادية، مشيراً إلى أن هذا أمر متوقع نظراً للتكنولوجيا المتقدمة التي يحتويها، والتي قد تجعل من الصعب على المنافسين تقديم جهاز مماثل قريباً، ولفت إلى أن الهاتف سيأتي بسعر مرتفع.وفي منشور آخر، أكد أن الهاتف الذي شوهد مع ريتشارد يو، يتطابق مع النموذج الذي كان في مراحل البحث والتطوير، ووفقاً للصورة، تظهر كاميرا السيلفي في أعلى يسار الشاشة.وقد يأتي الهاتف ثلاثي الطي من "هواوي" بمعالج Kirin من سلسلة 9، ومن المرجح أن يتم الكشف عنه قبل إصدار هاتف Mate 70.فيما رجّح مدون آخر على "ويبو" أن يعمل الهاتف الجديد بنظام HarmonyOS Next، ويعني هذا أنها ستكون قادرة على تشغيل "تطبيقات بمستوى الكمبيوتر الشخصي"، ما قد يدمج بين الهاتف، والجهاز اللوحي، واللابتوب.