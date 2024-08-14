31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
37
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"هواوي" تقترب من إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي في العالم
Lebanon 24
14-08-2024
|
07:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صورة حديثة عن أول ظهور لهاتف "هواوي" ثلاثي الطي Tri-Fold، في إشارة على ما يبدو إلى اقتراب موعد إطلاقه رسمياً في الأسواق.
وذكر المدون الصيني الشهير "ديجيتال تشات ستيشن" Digital Chat Station، عبر منصة "ويبو"، أنه شاهد نموذجاً أولياً لأول هاتف في العالم ثلاثي الطي، في صورة تُظهر رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في "هواوي" ريتشارد يو، وهو يستخدم الهاتف المنتظر على متن رحلة طيران.
Advertisement
وأوضحت الصور أن الجهاز القادم يأتي بآلية طي مزدوجة للشاشة، والتي يقدّر حجمها بنحو 10 بوصات، مع تحكم في الطيات.
وتوقّع المدون الصيني أن يكون الجهاز أكثر سمكاً من الهواتف القابلة للطي العادية، مشيراً إلى أن هذا أمر متوقع نظراً للتكنولوجيا المتقدمة التي يحتويها، والتي قد تجعل من الصعب على المنافسين تقديم جهاز مماثل قريباً، ولفت إلى أن الهاتف سيأتي بسعر مرتفع.
وفي منشور آخر، أكد أن الهاتف الذي شوهد مع ريتشارد يو، يتطابق مع النموذج الذي كان في مراحل البحث والتطوير، ووفقاً للصورة، تظهر كاميرا السيلفي في أعلى يسار الشاشة.
وقد يأتي الهاتف ثلاثي الطي من "هواوي" بمعالج Kirin من سلسلة 9، ومن المرجح أن يتم الكشف عنه قبل إصدار هاتف Mate 70.
فيما رجّح مدون آخر على "ويبو" أن يعمل الهاتف الجديد بنظام HarmonyOS Next، ويعني هذا أنها ستكون قادرة على تشغيل "تطبيقات بمستوى الكمبيوتر الشخصي"، ما قد يدمج بين الهاتف، والجهاز اللوحي، واللابتوب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
13:54 | 2024-08-13
13/08/2024 01:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعوذ بالله زوجها وين؟".. ماغي بو غصن ترقص بدلع مع فنان عراقي شهير والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"اعوذ بالله زوجها وين؟".. ماغي بو غصن ترقص بدلع مع فنان عراقي شهير والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
02:12 | 2024-08-14
14/08/2024 02:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه
Lebanon 24
جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه
17:00 | 2024-08-13
13/08/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضية جثث كفرشيما.. هذا ما اعترف به خريستو!
Lebanon 24
جديد قضية جثث كفرشيما.. هذا ما اعترف به خريستو!
01:02 | 2024-08-14
14/08/2024 01:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"مستقبلٌ قاتم"... هل تشهد إسرائيل حرباً أهليّة؟
Lebanon 24
"مستقبلٌ قاتم"... هل تشهد إسرائيل حرباً أهليّة؟
10:00 | 2024-08-13
13/08/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:32 | 2024-08-14
موعدها نهاية السنة.. صينيّ جمع ثروته من العملات المشفرة وينطلق نحو الفضاء برحلة خاصة
05:23 | 2024-08-14
حذّر من "زلزال كبير" وحدّد قوّته.. العالم الهولنديّ لسكان هذه المناطق: كونوا في حالة تأهب
03:10 | 2024-08-14
اكتشاف كمية هائلة من المياه في الطبقات السفلى من قشرة هذا الكوكب!
00:33 | 2024-08-14
ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين.. TikTok يحصل على ميزات جديدة فما هي؟
23:00 | 2024-08-13
تليغرام يثير الجدل.. إليكم السبب
15:22 | 2024-08-13
YouTube Music يستعد لطرح ميزة "الراديو الشخصي"
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
14/08/2024 16:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
14/08/2024 16:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
14/08/2024 16:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24