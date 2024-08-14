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تكنولوجيا وعلوم

إنجاز تاريخي.. سعودي يربط 444 جهاز ألعاب على شاشة واحدة!

Lebanon 24
14-08-2024 | 23:00
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حقق الشاب السعودي إبراهيم الناصر إنجازا تاريخيا في عالم الألعاب الإلكترونية، داخلاً  على اثره موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
 

وربط إبراهيم الناصر حوالي 444 جهاز ألعاب مختلف بشاشة تلفزيون واحدة بالاستعانة بمحول خارجي تمكن من خلاله في جعل منصات "نينتندو" القديمة والجديدة و"سيغا" و"أتاري" و"إكس بوكس 360" وأجهزة بلايستيشن وعشرات الأجهزة الأخرى لكي تعمل في شاشة واحدة من دون الحاجة إلى شاشات عديدة أو تعقيدات أخرى.
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ونشرت منصة "غينيس" مقطع فيديو وثق ما أنجزه الشاب السعودي الذي استعرض مجموعته الشخصية وطريقة تشغيله للأجهزة المختلفة.
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