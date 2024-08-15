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تكنولوجيا وعلوم

أميركا تفكر في تفكيك "غوغل" بعد حكم بانتهاك مكافحة الاحتكار

Lebanon 24
15-08-2024 | 01:00
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خسرت شركة "غوغل" أكبر تحدّ لمكافحة الاحتكار واجهته عندما قضت محكمة أميركية في 5 آب، بأنها احتكرت سوق البحث، بشكل غير قانوني.

ووفق وكالة "بلومبرغ"، كان ذلك بمنزلة فوز كبير للمدعين العامين بالولايات ووزارة العدل الأميركية التي بدأت بالتفكير في اقتراح تفكيك الشركة التي تأسست قبل 25 عامًا.
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وقد حكم القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزائية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بأن 26 مليار دولار من المدفوعات التي قدمتها غوغل لشركات أخرى لجعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب منعت فعليًا أي منافس آخر من النجاح في السوق.

ويركز قرار المحكمة فقط على ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، وهي تخطط الآن لعقد محاكمة منفصلة حول كيفية معالجة السلوك غير القانوني الذي ارتكبته غوغل.

وأفادت "بلومبرغ"، بأن وزارة العدل الأميركية تدرس ما إذا كانت ستقترح تفكيك شركة غوغل.

ومن المرجح أيضًا أن يطالب القرار بحظر العقود الحصرية التي تشكل محور القضية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المداولات.

وتشمل الخيارات الأخرى قيد المراجعة إجبار غوغل على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين واتخاذ تدابير لمنعها من اكتساب ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي.
 
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