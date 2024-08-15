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تكنولوجيا وعلوم

روسيا تطوّر مركبة فضائية جديدة.. ما مهمتها؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 04:00
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أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية التابعة لوكالة "روس كوسموس" أن العمل جار في روسيا على تطوير مركبة فضائية جديدة ستستخدم في نقل وحدات محطة (ROS) إلى المدار.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"يجري العمل في روسيا على تطوير مركبة فضائية ستستخدم في نقل وحدات محطة (ROS) إلى الفضاء، ومن المفترض أن تقوم هذه المركبة بإيصال وحدتين من وحدات المحطة إلى المدار في رحلة واحدة، وهذا الأمر سيسرع عملية نشر المحطة في الفضاء، وسيقلل من تكلفة عمليات الإطلاق الفضائي".
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وأضاف البيان:"أرسلت روسيا سابقا وحدة بريتشال إلى المحطة الفضائية الدولية باستخدام مركبة Progress-UM، وهذا يظهر قدراتها على ايصال الوحدات الصغيرة غير المجهزة بمحركات إلى الفضاء".

تخطط روسيا إطلاق الوحدة الأولى من وحدات محطة (ROS) عام 2027، والتي ستكون عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتوليد الطاقة، وحتى عام 2030 من المخطط أن تطلق وحدتين أخريين، لتشكل الوحدات الثلاث أساس المحطة، وفي المرحلة الثانية ما بين عامي 2031 و2033 من المخطط أن تضاف إلى المحطة وحدات TsM1 وTsM2.

وأشارت وكالة "روس كوسموس" إلى أن استحداث محطة (ROS) المدارية سيضمن استمرارية البرنامج الروسي للرحلات الفضائية المأهولة، وسيغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، كما ستستخدم المحطة الجديدة كمنصة لاختبار التقنيات الفضائية الجديدة.
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