31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
36
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
روسيا تطوّر مركبة فضائية جديدة.. ما مهمتها؟
Lebanon 24
15-08-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية التابعة لوكالة "روس كوسموس" أن العمل جار في روسيا على تطوير مركبة فضائية جديدة ستستخدم في نقل وحدات محطة (ROS) إلى المدار.
وجاء في بيان صادر عن الشركة:"يجري العمل في روسيا على تطوير مركبة فضائية ستستخدم في نقل وحدات محطة (ROS) إلى الفضاء، ومن المفترض أن تقوم هذه المركبة بإيصال وحدتين من وحدات المحطة إلى المدار في رحلة واحدة، وهذا الأمر سيسرع عملية نشر المحطة في الفضاء، وسيقلل من تكلفة عمليات الإطلاق الفضائي".
Advertisement
وأضاف البيان:"أرسلت روسيا سابقا وحدة بريتشال إلى المحطة الفضائية الدولية باستخدام مركبة Progress-UM، وهذا يظهر قدراتها على ايصال الوحدات الصغيرة غير المجهزة بمحركات إلى الفضاء".
تخطط روسيا إطلاق الوحدة الأولى من وحدات محطة (ROS) عام 2027، والتي ستكون عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتوليد الطاقة، وحتى عام 2030 من المخطط أن تطلق وحدتين أخريين، لتشكل الوحدات الثلاث أساس المحطة، وفي المرحلة الثانية ما بين عامي 2031 و2033 من المخطط أن تضاف إلى المحطة وحدات TsM1 وTsM2.
وأشارت وكالة "روس كوسموس" إلى أن استحداث محطة (ROS) المدارية سيضمن استمرارية البرنامج الروسي للرحلات الفضائية المأهولة، وسيغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، كما ستستخدم المحطة الجديدة كمنصة لاختبار التقنيات الفضائية الجديدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من هم المستهدفون بـ"غارة مرجعيون"؟ هذه آخر معلومة
Lebanon 24
من هم المستهدفون بـ"غارة مرجعيون"؟ هذه آخر معلومة
13:44 | 2024-08-14
14/08/2024 01:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلم في الضاحية.. "إجتياح متجر" يُنهي حياة طفل!
13:53 | 2024-08-14
14/08/2024 01:53:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ أبقاه "حزب الله" طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ "أركان إسرائيل"!
Lebanon 24
أمرٌ أبقاه "حزب الله" طيّ الكتمان.. وحديث عن عملية قد تهزّ "أركان إسرائيل"!
15:43 | 2024-08-14
14/08/2024 03:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن "هزة لبنان".. هكذا تحدّث عنها صحيفة إسرائيلية!
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن "هزة لبنان".. هكذا تحدّث عنها صحيفة إسرائيلية!
16:30 | 2024-08-14
14/08/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم" ضد لبنان و"ليزر" قد يغطّي الحدود.. قراءة إسرائيليّة لما قد يحصل!
Lebanon 24
"هجوم" ضد لبنان و"ليزر" قد يغطّي الحدود.. قراءة إسرائيليّة لما قد يحصل!
15:30 | 2024-08-14
14/08/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:37 | 2024-08-15
لغز عمره حوالي ألف عام... كيف حلّه العلماء؟
03:00 | 2024-08-15
إليك كيفية صنع خلفياتك الخاصة بالذكاء الاصطناعي على هاتف أندرويد
02:53 | 2024-08-15
صور مسيئة لشخصيات سياسية ومشاهير في أوضاع مريبة.. روبوت إيلون ماسك يفجر طوفاناً!
02:00 | 2024-08-15
"غوغل" تكشف عن هاتف متطور قابل للطي ويعمل بالذكاء الاصطناعي
01:00 | 2024-08-15
أميركا تفكر في تفكيك "غوغل" بعد حكم بانتهاك مكافحة الاحتكار
23:34 | 2024-08-14
مركبتهما واجهت مشاكل عدّة.. تعرفوا إلى رائدي الفضاء العالقين في المحطة الدولية
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
15/08/2024 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
15/08/2024 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
15/08/2024 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24