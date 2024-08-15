صور مسيئة لشخصيات سياسية ومشاهير في أوضاع مريبة.. روبوت إيلون ماسك يفجر طوفاناً!

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شهد العديد من مستخدمي منصة إكس على مدى الساعات الماضية بمثابة طوفان من الصور المريبة والمسيئة أحياناً ، إثر إطلاق النسخة الأحدث من روبوت الدردشة غروك الخاص بالملياردير الشهير إيلون ماسك.فمنذ يوم أمس الأربعاء، ظهرت النسخة الأحدث من برنامج الدردشة الآلي Grok الخاص بـمنصة إكس لأول مرة، محملة بأداة جديدة لتوليد الصور.إلا أن خطورة تلك النسخة سرعان ما تفجرت، بعدما طفت العديد من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.فقد أظهرت تلك الصور الغريبة والمسيئة شخصيات سياسية ومشاهير في أوضاع مريبة.عكس ChatGPTإذ انتشرت على سبيل المثال صور للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقود طائرة نحو مركز التجارة العالمي، بالإضافة إلى صور للمغنية الأميركية العالمية تايلور سويفت والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركي كامالا هاريس وانائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز عتاريات أو بالملابس الداخلية.فغروك وعلى عكس ChatGPT من OpenAI يمكنه إنتاج مجموعة متنوعة من الصور التي حظرتها أدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة بسبب انتهاك القواعد المتعلقة بالمعلومات الخاطئة وإساءة الاستخدام.فلا يمكن على سبيل المثال لتشات جي بي تي أن ينشء لك صوراً لممثلة أو مشهورة عارية أو لناشطة أو مسؤولة سياسية بالملابس الداخلية، وفق ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.كذلك لا يرفض منشئ الصور الخاص بـ Grok أي طلب يتضمن خرقاً لحقوق الملكية والطبع والنشر، كما تفعل معظم أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى بما في ذلك ChatGPT.فقد أنتج غروك على سبيل المثال صورًا لميكي ماوس وهو يحيي أدولف هتلر، أو لودونالد داك يتعاطى الهيروين!يأتي هذا فيما سعت العديد من الدول الغربية إلى وضع قوانين تحد من تغول وتفلت أدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي وسط تخوف من تأثيرها على انتشار المعلومات والصر المدللة بما يؤثر أحياناً على الأوضاع الأمنية وحتى الانتخابات سواء في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول.(العربية)