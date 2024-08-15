إتفاق لاستنساخ أصوات الممثلين بالذكاء الاصطناعي

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أعلنت نقابة ممثلي هوليوود عن التوصل إلى اتفاق مع منصة "ناراتيف" لتسويق المواهب عبرالإنترنت يسمح للممثلين ببيع حقوق استنساخ أصواتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي للمعلنين.ومع خوف الممثلين من شيوع سرقة حقوقهم بسبب الذكاء الاصطناعي، يسعى الاتفاق الجديد إلى ضمان حصولهم على دخل من تلك التكنولوجيا والتحكم في استخدام أصواتهم المستنسخة.وتربط "ناراتيف" بين المعلنين ووكالات الإعلان والممثلين لإنشاء إعلانات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي. (سكاي نيوز)