طوّر معهد هندسي في الهند روبوت بشري منخفض التكلفة، يحمل اسم "أنوشكا".

والروبوت الجديد مصمم على شكل امرأة ولديه قلب نابض، والمثير في هذا الابتكار أن المهندسين جمعوا العديد من الأجزاء اللازمة لصنع الروبوت من الخردة الموجودة في مكب نفايات.

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وطور الروبوت من قبل فريق من 5 طلاب وأساتذة، في معهد كريشنا للهندسة والتكنولوجيا (KIET) في ولاية أوتار براديش الشمالية في الهند، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".

وقال صناع الروبوت أن سعره حوالي 2400 دولار فقط (200 ألف روبية)، وهو أقل بكثير في تكلفته مقارنة بالنماذج الأخرى المعروضة في السوق العالمي.

ويقوم الروبوت "أنوشكا" حالياً بالترحيب بالضيوف والإجابة على استفساراتهم، وتقديم معلومات مفيدة، وبالإضافة لذلك، يهدف الباحثون إلى توسيع قدراتها إلى ما هو أبعد من قدرات موظفة الاستقبال الروبوتية، واستكشاف تطبيقات الرعاية الصحية والخدمات الاستشارية المحتملة.

وتم تطوير أنوشكا بميزانية منخفضة بشكل استثنائي، أقل بكثير من التكاليف النموذجية المرتبطة بإنشاء الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومن المثير للاهتمام، أن بعض مكوناتها تم الحصول عليها من مكب خردة محلي.

وتُعد ملامح وجه "أنوشكا" مزيجاً من التكنولوجيا المتقدمة والفن، وتتميز بأجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد وجلد سيليكون مرن صنعه فريق مدام توسو في الهند.

واستوحي وجهها من أميرة فرنسية، وتم تحسينه باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعمل بمعالج Intel i7 كوحدة معالجة مركزية، وللتواصل تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتفسير الأوامر المنطوقة والاستجابة لها. يتم تحويل هذه الأوامر الصوتية إلى إشارات رقمية ومعالجتها باستخدام Python .

كما أن البيانات المستخدمة لاستجاباتها مستمدة من قاعدة بيانات واسعة تم الحصول عليها من OpenAI، مما يمكنها من التفاعل بدرجة عالية من التطور.

وتوفر أنوشكا قدرات الكلام بـ61 لغة ويتميز بـ50 إشارة يدوية للتواصل والتفاعل مع مستخدميها، وتم تضمين أكثر من 30 إشارة عين، مما يساعد الروبوت على نقل المشاعر لمستخدميها.