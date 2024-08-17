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تكنولوجيا وعلوم

لمُستخدمي "آيفون".. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
17-08-2024 | 14:00
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مع بدء العد العكسي لإطلاق شركة "آبل" أحدث هواتفها الذكية "آيفون 16" بنسختيه في أيلول المقبل، أصبح هاتف "آيفون 15" يُصنّف قديماً وغير مؤهل للتحديث، ما يجعله أسرع طراز يخرج من متاجر "آبل" رغم صدوره في أيلول 2023.
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ويعتبر الجهاز قديماً بمجرد مرور 7 سنوات منذ توقف شركة "آبل" عن بيعه في الأسواق، لكن يبقى بإمكان الزبائن الحصول على قطع غيار لمدة عامين آخرين، وفقاً لما جاء في تقرير نشرته اليوم الجمعة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، 

آيفون 15 بلا تحديثات
عندما يتم إصدار هاتف آيفون جديد، يظل الجهاز السابق متاحاً للبيع بسعر مخفض، لكن وكأن الغضب هبط على طراز "آيفون 15" لأن أحدث المعلومات تؤكد أن الشركة لن تزوده بأحدث الميزات من آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 18. رغم تزويدها للأجهزة من الطراز 11 إلى 14.
ورغم أن شركة آبل تعتمد على عملية المبيعات أكثر من الصيانة، وتستخدم بدقة تكتيك التقادم في عمر أجهزتها، فإنّ عدم تضمين آيفون 15 لتحديثات iOS 18 يدعم الادعاءات القائلة بأن الشركة تسعى للتخلص التدريجي منه بسبب عيوب كثيرة.

شكاوى كثيرة
ظهرت الشكاوى حول آيفون 15 بسرعة في غضون أسبوع من إصداره، حيث أبلغ المستخدمون أن الجهاز يصبح ساخناً جداً بحيث لا يمكن لمسه أثناء الشحن، ويتجمد أثناء الإعداد، كما أن نظام iOS بطيء.
وأبلغ المستخدمون عن وجود عيوب كبيرة بما في ذلك عمر البطارية القصير وميزات أقل من الطرز الأخرى بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي الباهتة وعدسة صور أضعف من سابقتها آيفون 14.

ميزات آيفون 16
رغم ذلك، فإن التسريبات تؤكد أن أيفون 16 سيقدم تحسينات مثل Apple Intelligence وزر الإجراء وتحديثات الكاميرا ووظائف أخرى يمكن أن تؤدي إلى إبعاد الطراز السابق عن رادار المشتري.
أما نظام التشغيل iOS 18 فهو أكبر تحديث لشركة آبل في تاريخ الشركة، والذي سيدمج نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي، كما من المتوقع أن يتضمن التحديث نسخة منقحة من Siri تستخدم الذكاء الاصطناعي. (24)
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