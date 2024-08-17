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تكنولوجيا وعلوم
من روسيا.. شركة تطوّر منظومة مضادة للدرونات!
Lebanon 24
17-08-2024
|
16:00
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أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن شركة "SIBER" التابعة لها تعمل على تطوير منظومة جديدة مضادة للدرونات.
وعلى هامش فعاليات منتدى "الجيش-2024" قال المدير العام لشركة "SIBER" فلاديمير كابيش: "المنظومة الجديدة "RT-BVS" مصممة لحماية المنشآت الصناعية ومصافي النفط وخزانات الوقود وغيرها من البنى التحتية الحيوية من هجمات الطائرات بدون طيار".
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وأضاف:"هذه المنظومة تسمح بدمج عدة برامج وأجهزة مختلفة للكشف عن الدرونات. تقوم المنظومة بتحليل الوضع الجوي وحركة الدرونات وتعرض البيانات بشكل فوري على المشغّل، كما تجري تقييما للأهداف والتهديدات وفقا لدرجة خطورتها، وتعرض على المشغّل الحلول الأكثر فعالية لمواجهة الطائرات المسيّرة".
وأشار كابيش إلى أن المنظومة الجديدة ستعزز القدرات الروسية على حماية المنشآت والبنى التحتية من خطر الدرونات، ويمكن التحكم بها يدويا أو يمكنها أن تعمل بشكل آلي دون تدخل بشري، وأن شركة "SIBER" تعمل على تطوير منظومات أخرى شبيهة بها.
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