من روسيا.. شركة تطوّر منظومة مضادة للدرونات!

Advertisement

وعلى هامش فعاليات منتدى "الجيش-2024" قال المدير العام لشركة "SIBER" فلاديمير كابيش: "المنظومة الجديدة "RT-BVS" مصممة لحماية المنشآت الصناعية ومصافي النفط وخزانات الوقود وغيرها من البنى التحتية الحيوية من هجمات الطائرات بدون طيار".وأضاف:"هذه المنظومة تسمح بدمج عدة برامج وأجهزة مختلفة للكشف عن الدرونات. تقوم المنظومة بتحليل الوضع الجوي وحركة الدرونات وتعرض البيانات بشكل فوري على المشغّل، كما تجري تقييما للأهداف والتهديدات وفقا لدرجة خطورتها، وتعرض على المشغّل الحلول الأكثر فعالية لمواجهة الطائرات المسيّرة".وأشار كابيش إلى أن المنظومة الجديدة ستعزز القدرات الروسية على حماية المنشآت والبنى التحتية من خطر الدرونات، ويمكن التحكم بها يدويا أو يمكنها أن تعمل بشكل آلي دون تدخل بشري، وأن شركة "SIBER" تعمل على تطوير منظومات أخرى شبيهة بها.