أعلنت شركة "سوخوي" أن وزارة الدفاع وافقت على البدء في إنتاج مسيّرة ضاربة محولة جوا، من طراز "إس – 71".



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لـ"سوخوي" أن "إس – 71" لها نسختان، الأولى هي "إس -71 كا" (كوفيور) التي تعمل كصاروخ موجه "جو – أرض"، فيما الثانية هي " إس – 71 إم"، وعبارة عن مسيرة جوية ضاربة أطلق عليها تسمية "مونوخروم".

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ولدى "إس – 71 كا" جسم شبه منحرف لزيادة التخفي عن الرادارات وأجنحة قابلة للطي وزعانف مقلوبة على شكل حرف V، ويتم تشغيلها بواسطة محرك توربيني واحد من طراز TRDD-50، وهو نفس المحرك المستخدم في صواريخ، مثل صواريخ " خا – 59 إم" و" خا-101" التي تطلق من الجو. وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لـ"سوخوي" أن "إس – 71" لها نسختان، الأولى هي "إس -71 كا" (كوفيور) التي تعمل كصاروخ موجه "جو – أرض"، فيما الثانية هي " إس – 71 إم"، وعبارة عن مسيرة جوية ضاربة أطلق عليها تسمية "مونوخروم".ولدى "إس – 71 كا" جسم شبه منحرف لزيادة التخفي عن الرادارات وأجنحة قابلة للطي وزعانف مقلوبة على شكل حرف V، ويتم تشغيلها بواسطة محرك توربيني واحد من طراز TRDD-50، وهو نفس المحرك المستخدم في صواريخ، مثل صواريخ " خا – 59 إم" و" خا-101" التي تطلق من الجو.

وتتضمن " إس – 71 كا" مأخذ الهواء الخلفي، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 0.6 ماخ (ما يعادل نحو 500 كم/ساعة)، وتحلق المسيّرة على ارتفاعات تصل إلى 8000 متر.



وتستخدم مسيّرة "إس – 71 كا" الذخائر العنقودية الروسية، فيما تم تجهيز" إس – 71 إم" الأكثر قدرة بأجهزة استشعار كهروضوئية لدعم العمليات النهارية والليلية وأجهزة التصوير الحراري.

كذلك، يمكن للمسيّرة أيضا البحث عن الأهداف واكتشافها والاشتباك معها باستخدام بيانات الاستهداف المخزنة على متن الطائرة المسيّرة.



وتقول شركة"سوخوي" إن المسيرة يمكن استخدامها مع المشغل للتوجيه إلى الهدف المختار، ومن بين الرؤوس الحربية التي تحمل مسيرة "إس 71 -إم" شحنة شديدة الانفجار.

كذلك، يمكن نقل مسيرة "إس – 71 كا" بواسطة الطائرات، في حين يمكن أيضا حمل مسيرة "إس – 71 إم" داخل قسم الأسلحة لمقاتلة "سو- 57" من الجيل الخامس أو الطائرة بدون طيار القتالية من طراز " إس – 70 " الضاربة من طراز "أوخوتنيك". (روسيا اليوم)