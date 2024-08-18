خطوات عديدة.. هكذا تسيطر على علاقتك بهاتفك خلال العمل

إذا كنت مثل معظم الناس، أصبح هاتفك جزءاً لا يتجزأ من جسمك؛ فأنت تلقائياً تلتفت إليه كلما تلقيت رسالة أو إشعاراً جديداً، وأحياناً كرد فعل غير مقصود للشعور بالملل. هذه العادة الصغيرة قد لا تسبب مشاكل في حياتك الشخصية فقط، بل أيضاً في العمل.

Advertisement

ويقضي الناس وقتاً طويلاً على تطبيقات هواتفهم الذكية لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو إرسال الرسائل النصية، أو التحقق من البريد الإلكتروني...



وتحذر صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية من أنه بينما أصبح اعتمادنا المتزايد واستخدامنا للهواتف الذكية أمراً طبيعياً في بعض البيئات الاجتماعية، فإنه قد يكون ضاراً جداً بالحياة المهنية إذا لم نكن حذرين؛ قد لا تنتبه لمعلومات مهمة، أو تتراجع إنتاجيتك، أو تترك انطباعاً سيئاً، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان فرص مثل الترقيات أو خسارة وظيفة.



ويقول أندرو مكاسكيل، خبير التوظيف في منصة "لينكد" إنه "من الصعب جداً تغيير تصور شخص ما عنك، حتى لو كان خاطئاً".



ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة "غالوب"، أفاد نحو 58 في المائة من البالغين الأميركيين بأنهم يستخدمون هواتفهم الذكية أكثر من اللازم، وهو ارتفاع ملحوظ من 39 في المائة قالوا ذلك في عام 2015.



وتمتد المشكلة حتى إلى مقابلات العمل، حيث يمكن للمرشحين ارتكاب خطأ النظر إلى هواتفهم أثناء التحدث مع مسؤولي التوظيف.



إذا كان أصدقاؤك وعائلتك، الذين يعرفونك ويحبونك، يزعجهم استخدامك لهاتفك، فكّر في الانطباعات التي قد تتركها على الأشخاص الذين هم أقل أُلفة بك.



وإليك ما يمكنك فعله للسيطرة على علاقتك بهاتفك في العمل: ويقضي الناس وقتاً طويلاً على تطبيقات هواتفهم الذكية لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو إرسال الرسائل النصية، أو التحقق من البريد الإلكتروني...وتحذر صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية من أنه بينما أصبح اعتمادنا المتزايد واستخدامنا للهواتف الذكية أمراً طبيعياً في بعض البيئات الاجتماعية، فإنه قد يكون ضاراً جداً بالحياة المهنية إذا لم نكن حذرين؛ قد لا تنتبه لمعلومات مهمة، أو تتراجع إنتاجيتك، أو تترك انطباعاً سيئاً، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان فرص مثل الترقيات أو خسارة وظيفة.ويقول أندرو مكاسكيل، خبير التوظيف في منصة "لينكد" إنه "من الصعب جداً تغيير تصور شخص ما عنك، حتى لو كان خاطئاً".ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة "غالوب"، أفاد نحو 58 في المائة من البالغين الأميركيين بأنهم يستخدمون هواتفهم الذكية أكثر من اللازم، وهو ارتفاع ملحوظ من 39 في المائة قالوا ذلك في عام 2015.وتمتد المشكلة حتى إلى مقابلات العمل، حيث يمكن للمرشحين ارتكاب خطأ النظر إلى هواتفهم أثناء التحدث مع مسؤولي التوظيف.إذا كان أصدقاؤك وعائلتك، الذين يعرفونك ويحبونك، يزعجهم استخدامك لهاتفك، فكّر في الانطباعات التي قد تتركها على الأشخاص الذين هم أقل أُلفة بك.

- تتبع استخدامك: ابدأ بتتبع مقدار استخدامك للهاتف، ومتى، ولأي غرض. يمكنك توثيق هذه الملاحظات في مكان ما لتساعدك في تغيير سلوكك.

- الاستعانة بالأشخاص الموثوق بهم في دائرتك: وسؤالهم عما إذا كانوا يجدون استخدامك للهاتف مشكلة أو مشتتاً للانتباه.

- ديتوكس (عملية التخلص من السموم في الجسم): قم بتحديد مدة زمنية معينة كأسبوع مثلاً تقلل فيه استخدامك بشكل كبير. ومن شأن ذلك أن يساعدك على إعادة ضبط نفسك وفهم علاقتك الحالية بهاتفك.

هنا، يقول ماثيو جينتسكوف، الأستاذ في جامعة ستانفورد الذي درس الإدمان الرقمي: "شعر الكثير من الأشخاص الذين دفعناهم للحد من استخدامهم لهواتفهم بسعادة حقيقية أنهم فعلوا ذلك. تقوم مجموعة كبيرة من الناس بإعادة ضبط أنفسهم لجعل استخدامهم يتراجع بعد عملية الديتوكس".

- تغيير إعدادات الإشعارات: بحيث تحدد التطبيقات التي ترغب بتلقي تنبيهاتها، أو تحديد أوقات محددة لتلقي تلك التنبيهات.

- الاستفادة من ميزات "عدم الإزعاج" على هاتفك.

- لا تستخدم هاتفك في أي مكان يتطلب الانخراط والتواصل البصري: وهذا يعني إبقاء هاتفك مغلقاً أثناء الاجتماعات، والمقابلات، وحتى في المحادثات غير الرسمية مع الزملاء. إذا كنت بحاجة إلى التقاط هاتفك للبحث عن شيء متعلق بالمناقشة أو التعامل مع شيء عاجل، فأبلغ الآخرين بما يحدث، كأن تقول: "دعني أبحث عن ذلك".

- استخدم الكمبيوتر المحمول: لتجنب إغراء تطبيقات الهاتف والإشعارات.

- إذا كنت ستذهب إلى مقابلة، ففكّر في تدوين الملاحظات بخط اليد بدلاً من الملاحظات الرقمية لتجنب الانطباعات السيئة غير المقصودة. (الشرق الأوسط)