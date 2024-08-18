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تكنولوجيا وعلوم
بعد غياب دام 4 سنوات.. عودة "فورتنايت" للهواتف المحمولة في أوروبا
Lebanon 24
18-08-2024
|
05:45
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بعد غياب دام 4 سنوات، عادت لعبة الـ "فورتنايت" التي تعتبر من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة على مستوى العالم من العام 2017، إلى الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت شركة "آبيك جيمز"، المطورة للعبة، عن إطلاق متجر التطبيقات الخاص بها على نظام التشغيل "آي أو إس" من شركة أبل ونظام أندرويد من شركة غوغل.
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وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي. إيه. ميديا)، يُعد هذا المتجر من أوائل المتاجر الخاصة بطرف ثالث التي يمكن الوصول إليها على أجهزة آيفون، ويضم ألعاباً شهيرة أخرى مثل "روكيت ليج سايدزوايب" و"فول جايز".
وتبدأ هذه الخطوة فصلاً جديداً في الصراع الطويل بين "آبيك جيمز" وعمالقة التكنولوجيا حول التحكم في متاجر التطبيقات والرسوم المرتبطة بها. (العربية)
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