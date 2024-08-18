أفضل 4 مميزات لهاتف "Google Pixel 9 Pro Fold"

تأتي الهواتف الذكية الرائدة بسعر باهظ، وترفع الهواتف القابلة للطي سقف التوقعات إلى أبعد من ذلك.



Advertisement

1- روعة العرض المزدوج

من هنا، وضعت غوغل سقفًا عاليًا مع "Pixel Fold" الأصلي، أحد أفضل الهواتف القابلة للطي، والتوقعات عالية لخليفته. فما هي أفضل الميزات الجديدة لهذا الهاتف؟

يتميز هاتف "Pixel 9 Pro Fold" بشاشة "Super Actua Flex" داخلية مقاس 8 بوصات مع شاشة "OLED" بدقة 2076 × 2152. توفر الشاشة أكثر من 16 مليون لون، ومعدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز. تدعم هذه الشاشة HDR وتصل إلى 1800 شمعة، وتوفر تجربة متميزة. تضمن الشاشة الخارجية مقاس 6.3 بوصة، التي تتميز بشاشة OLED بدقة 1080 × 2424 ودرجة سطوع قصوى تبلغ 2700 شمعة.



كذلك، أصبحت مكالمات الفيديو أكثر جاذبية. ومع ظهور المشاركين على كلتا الشاشتين، أصبحت المحادثات الجماعية أكثر تفاعلية. وعندما يحين وقت تعدد المهام، تتيح لك الشاشتان حضور مكالمة فيديو على شاشة واحدة بينما تدون ملاحظات أو تتصفح الويب على الشاشة الأخرى، دون تفويت لحظة.



2- الحد الأقصى للبكسل والحد الأدنى للحجم

يعيد هاتف "Pixel 9 Pro Fold" تعريف تقنية الطي بتصميمه النحيف. فهو يحتوي على أكبر شاشة داخلية بين أي جهاز محمول وهو أحد أنحف الهواتف القابلة للطي في السوق. ويبلغ سمكه 10.5 ملم عند فتحه و5.1 ملم عند طيه، مما يجعله مناسبًا للحمل.



يتميز هاتف "Pixel 9 Pro Fold" بشاشة غطاء أطول وأضيق. كما حل المظهر الأكثر نحافة ودقة محل الحواف الضخمة للتصميم القديم، وذلك بفضل المفصلة الجديدة المصنوعة من الفولاذ متعدد السبائك والمغطاة بسبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات.



3- مدعوم من Tensor G4 وGemini

يدمج المساعد الذكي "Gemini AI" في هاتف Pixel 9 Pro Fold قدرات الذكاء الاصطناعي من غوغل في الهاتف، مستفيدًا من الإمكانات الكاملة لمعالج "Tensor G4" الجديد. يسمح هذا المعالج لـ "Gemini" بتقديم ميزات تعدد المهام المتقدمة التي تتكيف بسلاسة مع احتياجاتك الشخصية والمهنية.



على سبيل المثال، يمكنه سحب تفاصيل الحفلة من دعوة عبر "Gmail"، والمساعدة في التخطيط لحدثك من خلال إنشاء قوائم وتذكيرات، واقتراح المخابز القريبة من خلال خرائط غوغل. يضمن هذا التكامل العميق أن يوفر "Gemini" رؤى وإجراءات ذات صلة عالية استنادًا إلى المحتوى الذي تشاهده واستعلاماتك.





4- ثلاث عدسات، صور مثالية

يتميز هاتف "Pixel 9 Pro Fold" بنظام كاميرا خلفية ثلاثي يتألف من عدسة عريضة بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 10.5 ميغابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10.8 ميغابكسل. كما قامت غوغل أيضًا بإصلاح خط التصوير الخاص بها، مما يضمن أن تكون الصور أكثر واقعية مع التباين المثالي والتعرض وتوازن الألوان وتفاصيل الظل.



تتميز عدسة التصوير عن بعد بتقريب بصري يصل إلى 5x وتقريب فائق الدقة يصل إلى 20x، وهو ما يجعلها مثالية لالتقاط صور مفصلة للأجسام البعيدة. (Android Police)