Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تفشل في تقديم هواتف "Pixel" جديدة للمؤثرين.. لماذا؟

Lebanon 24
19-08-2024 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1236188-638596714422829623.png
Doc-P-1236188-638596714422829623.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فشلت محاولة تأمين تغطية صحفية إيجابية لهاتف "Pixel" الجديد من غوغل، بعد أن وصف المبدعون هذه الاستراتيجية بأنها غير أخلاقية.
ويرسل برنامج "Team Pixel" منتجات غوغل المجانية إلى المؤثرين والمبدعين منذ عام 2017 على الأقل. وعلى الرغم من كونها قياسية في الصناعة، إلا أن برامج مثل هذه كانت دائمًا تتخطى الحدود الأخلاقية، وقد تجاوزت إرشادات برنامج Team Pixel لعام 2024 الخط بالنسبة لبعض المبدعين.
Advertisement

وفقًا للقطات الشاشة المنشورة على الإنترنت ، ذكر نموذج غوغل المستخدم للتسجيل في Team Pixel أن المبدعين الذين ينضمون إلى Team Pixel "من المتوقع أن يعرضوا جهاز Google Pixel بدلاً من أي أجهزة محمولة منافسة". ويقول أنه "إذا بدا أن العلامات التجارية الأخرى مفضلة على Pixel، فسنحتاج إلى إنهاء العلاقة بين العلامة التجارية والمبدع".

قال بعض أعضاء مجتمع المبدعين إن هذه الشروط تجعل من المستحيل نشر مراجعات غير متحيزة، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء ثقة المشاهد وسمعة المبدع. وأخبر آدم ماتلوك، أحد المراجعين، أنه اعتمد على البرنامج للوصول المبكر إلى وحدات التكنولوجيا من غوغل، لكنه نشر منذ ذلك الحين على "أكس" أنه ترك البرنامج نتيجة للشروط الجديدة. يقول ماتلوك إنه في السابق، كان المبدعون ملزمين فقط باستخدام علامات التصنيف #teampixel أو #giftfromgoogle للامتثال لإفصاحات FTC.

وقد أبدى ماركيز براونلي، وهو أشهر مراجعي التكنولوجيا على موقع يوتيوب، رأيه. ورغم أنه لم يشارك في فريق Pixel، فقد وصف البرنامج بأنه "طريقة ذكية" من جانب غوغل "لضمان تغطية صحفية إيجابية". (Mashable middle east)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:18 | 2024-08-19
03:10 | 2024-08-19
01:00 | 2024-08-19
23:00 | 2024-08-18
16:17 | 2024-08-18
15:04 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24