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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تفشل في تقديم هواتف "Pixel" جديدة للمؤثرين.. لماذا؟
Lebanon 24
19-08-2024
|
06:32
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فشلت محاولة تأمين تغطية صحفية إيجابية لهاتف "Pixel" الجديد من غوغل، بعد أن وصف المبدعون هذه الاستراتيجية بأنها غير أخلاقية.
ويرسل برنامج "Team Pixel" منتجات غوغل المجانية إلى المؤثرين والمبدعين منذ عام 2017 على الأقل. وعلى الرغم من كونها قياسية في الصناعة، إلا أن برامج مثل هذه كانت دائمًا تتخطى الحدود الأخلاقية، وقد تجاوزت إرشادات برنامج Team Pixel لعام 2024 الخط بالنسبة لبعض المبدعين.
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وفقًا للقطات الشاشة المنشورة على الإنترنت ، ذكر نموذج غوغل المستخدم للتسجيل في Team Pixel أن المبدعين الذين ينضمون إلى Team Pixel "من المتوقع أن يعرضوا جهاز Google Pixel بدلاً من أي أجهزة محمولة منافسة". ويقول أنه "إذا بدا أن العلامات التجارية الأخرى مفضلة على Pixel، فسنحتاج إلى إنهاء العلاقة بين العلامة التجارية والمبدع".
قال بعض أعضاء مجتمع المبدعين إن هذه الشروط تجعل من المستحيل نشر مراجعات غير متحيزة، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء ثقة المشاهد وسمعة المبدع. وأخبر آدم ماتلوك، أحد المراجعين، أنه اعتمد على البرنامج للوصول المبكر إلى وحدات التكنولوجيا من غوغل، لكنه نشر منذ ذلك الحين على "أكس" أنه ترك البرنامج نتيجة للشروط الجديدة. يقول ماتلوك إنه في السابق، كان المبدعون ملزمين فقط باستخدام علامات التصنيف #teampixel أو #giftfromgoogle للامتثال لإفصاحات FTC.
وقد أبدى ماركيز براونلي، وهو أشهر مراجعي التكنولوجيا على موقع يوتيوب، رأيه. ورغم أنه لم يشارك في فريق Pixel، فقد وصف البرنامج بأنه "طريقة ذكية" من جانب غوغل "لضمان تغطية صحفية إيجابية". (Mashable middle east)
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