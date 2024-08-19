31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
جهاز "Nubia Flip II" القابل للطي قيد التطوير.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
19-08-2024
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل شركة "ZTE" بشكل نشط على تعزيز حضورها في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي. وقد بدأت الشركة في تطوير جهازها القابل للطي القادم، "Nubia Flip II". وقد تم التعرف على هذا الهاتف الذكي الجديد مؤخرًا في قاعدة بيانات "IMEI" بواسطة "Gizmochina". يركز عدد متزايد من مصنعي الهواتف الذكية بشكل متزايد على تقنية الهواتف القابلة للطي، وتعد "ZTE" واحدة من اللاعبين البارزين.
Advertisement
طرحت العلامة التجارية هاتفها الذكي القابل للطي الأول، "Nubia Flip 5G"، في شباط 2024، وهي الآن تتقدم في تطوير "Nubia Flip II". في هذا الوقت، لا تزال المواصفات الفنية لـ Nubia Flip II غير معلنة، كما أشارت نتائج "Gizmochina" في قاعدة بيانات "IMEI".
تم تسمية هاتف "Nubia Flip II" القادم برقم الطراز "NX732J". في الوقت الحالي، لا تتوفر أي معلومات إضافية بخصوص هذا الهاتف الذكي بخلاف رقم الطراز.
ومن المتوقع أن يعمل "Nubia Flip II" كنسخة محسنة من "Nubia Flip 5G"، كما يتميز هذا الطراز بكاميرا بارزة تقع في الخلف.
داخل الكاميرا هذه توجد شاشة ثانوية دائرية تتميز بلوحة "AMOLED" مقاس 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل. تسهل هذه الشاشة الثانوية تنفيذ المهام الأساسية دون الحاجة إلى فتح الهاتف الذكي.
كذلك، تم تجهيز الجهاز بشاشة FHD + مقاس 6.9 بوصة. تتميز شاشة "AMOLED" الأساسية هذه بتعتيم "PWM" بمعدل 2160 هرتز ومعدل تحديث 120 هرتز ومجموعة ألوان DCI-P3 كاملة.
ويأتي هذا الهاتف الذكي القابل للطي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 من الجيل الأول، كما يوفر ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيغابايت، ويوفر سعة تخزين تصل إلى 512 جيغابايت. وفيما يتعلق ببطارية الجهاز، فهو يأتي بسعة 4310 مللي أمبير، مع إمكانية الشحن السريع بقوة 33 وات، مما يسمح له بشحن البطارية بالكامل في 73 دقيقة. (Mashable middle east)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
14:10 | 2024-08-18
18/08/2024 02:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
10:30 | 2024-08-18
18/08/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
12:27 | 2024-08-18
18/08/2024 12:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بالطقس المشمس (صورة)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بالطقس المشمس (صورة)
01:47 | 2024-08-19
19/08/2024 01:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
Lebanon 24
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
02:20 | 2024-08-19
19/08/2024 02:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:32 | 2024-08-19
غوغل تفشل في تقديم هواتف "Pixel" جديدة للمؤثرين.. لماذا؟
03:10 | 2024-08-19
ابتكار "أنف إلكتروني" لتقييم جودة اللحوم!
01:00 | 2024-08-19
تحديث جديد في "تليغرام" يحمل ميزات تهم الكثيرين
23:00 | 2024-08-18
أفضل 4 مميزات لهاتف "Google Pixel 9 Pro Fold"
16:17 | 2024-08-18
متحديا القضاء.. ماسك يوقف عمليات "أكس" في البرازيل
15:04 | 2024-08-18
هل تعاني من هشاشة العظام.. هذا القفاز ستحتاجه!
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
19/08/2024 16:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
19/08/2024 16:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
19/08/2024 16:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24