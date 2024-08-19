جهاز "Nubia Flip II" القابل للطي قيد التطوير.. هذا ما كُشف عنه

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تعمل شركة "ZTE" بشكل نشط على تعزيز حضورها في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي. وقد بدأت الشركة في تطوير جهازها القابل للطي القادم، "Nubia Flip II". وقد تم التعرف على هذا الهاتف الذكي الجديد مؤخرًا في قاعدة بيانات "IMEI" بواسطة "Gizmochina". يركز عدد متزايد من مصنعي الهواتف الذكية بشكل متزايد على تقنية الهواتف القابلة للطي، وتعد "ZTE" واحدة من اللاعبين البارزين.طرحت العلامة التجارية هاتفها الذكي القابل للطي الأول، "Nubia Flip 5G"، في شباط 2024، وهي الآن تتقدم في تطوير "Nubia Flip II". في هذا الوقت، لا تزال المواصفات الفنية لـ Nubia Flip II غير معلنة، كما أشارت نتائج "Gizmochina" في قاعدة بيانات "IMEI".تم تسمية هاتف "Nubia Flip II" القادم برقم الطراز "NX732J". في الوقت الحالي، لا تتوفر أي معلومات إضافية بخصوص هذا الهاتف الذكي بخلاف رقم الطراز.ومن المتوقع أن يعمل "Nubia Flip II" كنسخة محسنة من "Nubia Flip 5G"، كما يتميز هذا الطراز بكاميرا بارزة تقع في الخلف.داخل الكاميرا هذه توجد شاشة ثانوية دائرية تتميز بلوحة "AMOLED" مقاس 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل. تسهل هذه الشاشة الثانوية تنفيذ المهام الأساسية دون الحاجة إلى فتح الهاتف الذكي.