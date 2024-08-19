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تكنولوجيا وعلوم

جهاز "Nubia Flip II" القابل للطي قيد التطوير.. هذا ما كُشف عنه

Lebanon 24
19-08-2024 | 07:18
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تعمل شركة "ZTE" بشكل نشط على تعزيز حضورها في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي. وقد بدأت الشركة في تطوير جهازها القابل للطي القادم، "Nubia Flip II". وقد تم التعرف على هذا الهاتف الذكي الجديد مؤخرًا في قاعدة بيانات "IMEI" بواسطة "Gizmochina". يركز عدد متزايد من مصنعي الهواتف الذكية بشكل متزايد على تقنية الهواتف القابلة للطي، وتعد "ZTE" واحدة من اللاعبين البارزين.
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طرحت العلامة التجارية هاتفها الذكي القابل للطي الأول، "Nubia Flip 5G"، في شباط 2024، وهي الآن تتقدم في تطوير "Nubia Flip II". في هذا الوقت، لا تزال المواصفات الفنية لـ Nubia Flip II غير معلنة، كما أشارت نتائج "Gizmochina" في قاعدة بيانات "IMEI".

تم تسمية هاتف "Nubia Flip II" القادم برقم الطراز "NX732J". في الوقت الحالي، لا تتوفر أي معلومات إضافية بخصوص هذا الهاتف الذكي بخلاف رقم الطراز.

ومن المتوقع أن يعمل "Nubia Flip II" كنسخة محسنة من "Nubia Flip 5G"، كما يتميز هذا الطراز بكاميرا بارزة تقع في الخلف.

داخل الكاميرا هذه توجد شاشة ثانوية دائرية تتميز بلوحة "AMOLED" مقاس 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل. تسهل هذه الشاشة الثانوية تنفيذ المهام الأساسية دون الحاجة إلى فتح الهاتف الذكي.
 
كذلك، تم تجهيز الجهاز بشاشة FHD + مقاس 6.9 بوصة. تتميز شاشة "AMOLED" الأساسية هذه بتعتيم "PWM" بمعدل 2160 هرتز ومعدل تحديث 120 هرتز ومجموعة ألوان DCI-P3 كاملة.

ويأتي هذا الهاتف الذكي القابل للطي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 7 من الجيل الأول، كما يوفر ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيغابايت، ويوفر سعة تخزين تصل إلى 512 جيغابايت. وفيما يتعلق ببطارية الجهاز، فهو يأتي بسعة 4310 مللي أمبير، مع إمكانية الشحن السريع بقوة 33 وات، مما يسمح له بشحن البطارية بالكامل في 73 دقيقة. (Mashable middle east)

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